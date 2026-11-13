Punta di Mola, Calabrese (PD): “Non possiamo arrivare alla prossima estate senza una soluzione per la spiaggia”

Ragusa, 13 novembre 2026 – “È novembre e non possiamo permetterci di arrivare nuovamente a ridosso della stagione estiva senza aver risolto il problema della spiaggia di Punta di Mola. I residenti hanno già sopportato troppi disagi e attendono risposte concrete. Per questo continuiamo a tenere alta l’attenzione sulla vicenda, sia a livello comunale sia regionale”.

A dichiararlo è Peppe Calabrese, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, che torna a sollecitare interventi per il recupero e la fruibilità della costa di Punta di Mola.

“Sul fronte regionale – dichiara Calabrese – ci stiamo muovendo attraverso il nostro deputato Nello Dipasquale, che ha già interessato più volte il governo Schifani della necessità di interventi strutturali a tutela del litorale. Da ultimo, con una nota del 5 novembre, Dipasquale ha nuovamente sollecitato il presidente della Regione e gli organismi competenti a inserire nel piano degli interventi la realizzazione di barriere soffolte antierosione a protezione del lungomare Bisani, dove le mareggiate degli anni scorsi hanno provocato danni che mettono a rischio anche la tenuta della strada”.

“C’è, però, una questione che riguarda direttamente l’amministrazione comunale. Infatti – aggiunge -, vogliamo sapere dal sindaco Cassì a che punto sia la trattativa con il proprietario privato per l’acquisizione di una porzione di spiaggia da destinare alla fruizione pubblica. Quali passi sono stati compiuti? Ci sono stati sviluppi? Esiste una prospettiva concreta per arrivare a una soluzione prima della prossima estate?”.

“Non vogliamo ritrovarci tra qualche mese a dover ricominciare da capo, con i residenti ancora senza spiaggia e costretti a nuove proteste per ottenere ciò che chiedono da tempo. Le soluzioni vanno costruite adesso, non quando la stagione balneare sarà ormai alle porte”, conclude Calabrese.

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