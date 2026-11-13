  • 13 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 13 Novembre 2026 -
ComisoPolitica

Comiso. Approvato regolamento per l’incentivazione e la valorizzazione delle attività del centro storico

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 13 novembre 2026 – Approvato in consiglio comunale, all’unanimità, il regolamento per l’incentivazione e la valorizzazione delle attività nel centro storico. A darne notizia l’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano

“Altro tassello importante che ho voluto portare in consiglio comunale – dichiara Alfano – è il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche nel centro storico. Dico un altro tassello perché, dopo aver approvato il regolamento che prevede degli incentivi per le nuove start-up che vogliono insediarsi all’interno del centro storico, questo ulteriore atto andrà a regolamentare e a valorizzare, sia le attività che ci sono, sia anche le attività che vogliono nascere all’interno del centro storico, cercando di garantire un incremento di attività che siano attinenti alle nostre tradizioni, al nostro patrimonio economico, culturale, enogastronomico, e storico. È un tassello importante – ancora Alfano – che questa amministrazione si è prefissata di portare avanti nell’interesse della parte più antica relativamente alle periferie, affinché possa rinascere, contestualizzando le attività in maniera pertinente al decoro della zonae alla sua storia. Un regolamento che si concentra e mette in evidenza la centralità della tutela dell’identità, della nostra identità, la valorizzazione delle attività economiche, la programmazione dello sviluppo, il recupero di quelli che sono i locali non utilizzati e la tutela degli operatori economici che già insistono all’interno del perimetro e, parallelamente, sul monitoraggio e la conoscenza continua del nostro centro storico, come ad esempio, quanti sono gli esercizi esistenti, quanti locali chiusi, quanti locali disponibili per essere affittati ed essere inseriti in un nuovo circuito economico. Con questo regolamento- conclude l’assessore Alfano – la nostra amministrazione, l’assessorato alle attività produttive, vuole mirare alla nascita di nuove aperture, di investimenti e dunque di imprese all’interno del nostro centro storico, all’occupazione con nuove opportunità di lavoro, più turismo, cultura e servizi. Dunque attrattività e soprattutto vivibilità, cioè spazi urbani più vissuti e qualificati

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube