Comiso. Approvato regolamento per l’incentivazione e la valorizzazione delle attività del centro storico

Comiso, 13 novembre 2026 – Approvato in consiglio comunale, all’unanimità, il regolamento per l’incentivazione e la valorizzazione delle attività nel centro storico. A darne notizia l’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano

“Altro tassello importante che ho voluto portare in consiglio comunale – dichiara Alfano – è il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività economiche nel centro storico. Dico un altro tassello perché, dopo aver approvato il regolamento che prevede degli incentivi per le nuove start-up che vogliono insediarsi all’interno del centro storico, questo ulteriore atto andrà a regolamentare e a valorizzare, sia le attività che ci sono, sia anche le attività che vogliono nascere all’interno del centro storico, cercando di garantire un incremento di attività che siano attinenti alle nostre tradizioni, al nostro patrimonio economico, culturale, enogastronomico, e storico. È un tassello importante – ancora Alfano – che questa amministrazione si è prefissata di portare avanti nell’interesse della parte più antica relativamente alle periferie, affinché possa rinascere, contestualizzando le attività in maniera pertinente al decoro della zonae alla sua storia. Un regolamento che si concentra e mette in evidenza la centralità della tutela dell’identità, della nostra identità, la valorizzazione delle attività economiche, la programmazione dello sviluppo, il recupero di quelli che sono i locali non utilizzati e la tutela degli operatori economici che già insistono all’interno del perimetro e, parallelamente, sul monitoraggio e la conoscenza continua del nostro centro storico, come ad esempio, quanti sono gli esercizi esistenti, quanti locali chiusi, quanti locali disponibili per essere affittati ed essere inseriti in un nuovo circuito economico. Con questo regolamento- conclude l’assessore Alfano – la nostra amministrazione, l’assessorato alle attività produttive, vuole mirare alla nascita di nuove aperture, di investimenti e dunque di imprese all’interno del nostro centro storico, all’occupazione con nuove opportunità di lavoro, più turismo, cultura e servizi. Dunque attrattività e soprattutto vivibilità, cioè spazi urbani più vissuti e qualificati

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