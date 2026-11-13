Serie B maschile, l’Asd Giarratana Volley cerca il riscatto a Bronte

Giarratana, 13 novembre 2026 – Dopo la battuta d’arresto casalinga contro lo Sciacca, l’Asd Giarratana Volley è pronta a tornare in campo per la quinta giornata del campionato di Serie B maschile. Domani, alle 18, la formazione ragusana sarà impegnata al palazzetto dello Sport “A. Meli” di Bronte contro l’Usd Aquila Bronte, in una sfida che si preannuncia equilibrata e importante per la zona centrale della classifica.

La sconfitta maturata sabato scorso davanti al pubblico amico ha interrotto il buon avvio di stagione dei rossoblù, che dopo quattro giornate occupano comunque una posizione più che dignitosa. Il Giarratana si presenta infatti all’appuntamento con 6 punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta, mentre l’Aquila Bronte insegue a quota 5 punti dopo le prime quattro giornate del torneo.

Numeri che fotografano due squadre vicine nei valori e nelle ambizioni. I giarratanesi possono vantare un quoziente set positivo, con 8 set vinti e 5 persi, mentre i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per operare il sorpasso in graduatoria. In palio, dunque, ci sono punti pesanti per consolidare la propria posizione e continuare a guardare con fiducia alla parte alta della classifica.

In casa Giarratana, la settimana è stata dedicata soprattutto all’analisi della gara persa contro Sciacca e alla preparazione di una trasferta che potrebbe rappresentare un immediato banco di prova per verificare la capacità della squadra di reagire alle difficoltà.

«La sconfitta di sabato scorso deve servirci da insegnamento e da stimolo», sottolinea il presidente Salvatore Pagano. «Abbiamo disputato un buon avvio di campionato e non possiamo certamente cancellare quanto di positivo abbiamo fatto per una sola battuta d’arresto. La squadra si è allenata con intensità durante tutta la settimana e sono convinto che saprà dare una risposta importante sul campo».

Il massimo dirigente del sodalizio giarratanese invita però a mantenere alta l’attenzione contro un avversario da non sottovalutare.

«Bronte è una squadra organizzata, che occupa una posizione di classifica molto vicina alla nostra e che davanti al proprio pubblico sarà particolarmente motivata. Ci aspettiamo una gara combattuta e difficile. Dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo, limitando gli errori e mantenendo lucidità nei momenti decisivi del match».

Pagano guarda comunque con fiducia al prosieguo della stagione: «L’obiettivo resta quello di crescere gara dopo gara. Questo gruppo ha dimostrato di avere qualità tecniche e umane importanti. Siamo soltanto alla quinta giornata e il campionato è ancora lunghissimo, ma una prestazione positiva a Bronte potrebbe darci ulteriore slancio e consolidare il percorso intrapreso». L’appuntamento è quindi per domani alle 18 sul parquet del palazzetto dello Sport “A. Meli” di Bronte, dove il Giarratana Volley andrà a caccia di punti preziosi per rilanciarsi immediatamente dopo lo stop interno e mantenersi nelle posizioni che contano della classifica di Serie B maschile.

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