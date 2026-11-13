Ispica, confronto con Iblea Acque sul servizio idrico: la delegazione comunale sollecita nuove soluzioni per l’approvvigionamento

Ispica, 13 novembre 2026 – Un confronto per affrontare le difficoltà del servizio idrico a Ispica e individuare nuove risorse per garantire una maggiore disponibilità d’acqua. È questo l’obiettivo dell’incontro richiesto da una

delegazione del Comune a Iblea Acque S.p.A., su iniziativa di Angelo Galifi, che già in precedenza aveva sollecitato l’apertura di un tavolo di confronto tra i due enti.

La riunione si è svolta ieri giovedì 12 novembre nella sede della società, a Ragusa. Per il Comune di Ispica erano presenti Angelo Galifi, imprenditore e politico, l’assessore Salvatore Milana e il

consulente del sindaco Antonio Cuscusa. Per Iblea Acque hanno partecipato l’amministratore unico Stefano Guccione, il dirigente tecnico Renato Savarese e Manuela Rizza, responsabile del sistema

idrico integrato per Ispica e Modica.

Al centro del confronto la situazione dell’approvvigionamento idrico cittadino, con particolare riferimento alla riduzione della portata proveniente dalla sorgente Medica, che sta incidendo sulla

disponibilità d’acqua destinata alla rete comunale. I tecnici della società hanno illustrato il quadro della situazione e le possibili soluzioni per fronteggiare le difficoltà.

Tra le ipotesi ritenute maggiormente percorribili nel breve periodo figura l’acquisizione, attraverso

apposite convenzioni, di alcuni pozzi situati nelle vicinanze del campo pozzi e dei serbatoi già utilizzati da Iblea Acque. Una strada già seguita in precedenti interventi e che potrebbe consentire

di incrementare la risorsa disponibile senza dover attendere la realizzazione di opere più complesse.Accanto a questa possibilità, è stata condivisa la necessità di individuare ulteriori fonti di

approvvigionamento, in modo da integrare le quantità d’acqua attualmente immesse nella rete e rendere il sistema maggiormente rispondente alle esigenze delle utenze.

Nel corso della riunione sono state esaminate diverse proposte, sia sotto il profilo tecnico sia amministrativo. La delegazione comunale ha illustrato le esigenze del territorio, mentre Iblea Acque ha manifestato la propria disponibilità ad approfondire le soluzioni prospettate e a valutare gli interventi necessari per superare le attuali difficoltà.

Il confronto si è concluso con una sostanziale convergenza di intenti e la volontà di proseguire il dialogo. Adesso l’attenzione si sposta sulle possibili azioni da mettere in campo, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità idrica e migliorare la continuità del servizio a beneficio della cittadinanza.

La delegazione auspica che i problemi e le criticità discusse possano essere risolte al servizio dei cittadini di Ispica e di ritornare prossimamente al tavolo tecnico per monitorare gli eventuali risultati

ottenuti.

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