Scicli, La Vardera domenica protagonista del confronto politico al Cinema Italia. Incontro promosso da Bruno Mirabella

Scicli, 13 novembre 2026 – Sarà l’onorevole Ismaele La Vardera, deputato all’Assemblea regionale siciliana e presidente del movimento Controcorrente, uno degli ospiti di rilievo dell’incontro pubblico in programma domenica 15 novembre, alle ore 10, al Cinema Teatro Italia di Scicli. Un appuntamento dedicato alle prospettive politiche e amministrative del territorio, promosso da Bruno Mirabella, già consigliere comunale e assessore all’Ecologia del Comune di Scicli.

La presenza di La Vardera, protagonista del dibattito politico regionale e alla guida di Controcorrente, offrirà l’occasione per affrontare il rapporto tra le istituzioni siciliane e le comunità locali, con particolare attenzione alle questioni che riguardano il territorio ibleo. Al centro del confronto ci saranno le esigenze di Scicli, le criticità ancora aperte e le possibili strategie per dare risposte concrete alle aspettative dei cittadini.

Accanto al deputato regionale interverrà Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia e assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. La sua partecipazione consentirà di allargare la discussione anche alle esperienze amministrative e alle politiche di sviluppo delle città.

Il confronto vedrà inoltre la presenza dell’onorevole Carmelo Miceli, segretario regionale di Progetto Civico Italia ed ex deputato nazionale, e di Federico Piccitto, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Parteciperanno anche i referenti locali di Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Controcorrente, oltre a Leandro Nigro per Scicli Bene in Comune.

L’iniziativa, dal titolo “Politiche locali e regionali”, intende mettere a confronto sensibilità e percorsi politici differenti su questioni che incidono direttamente sul futuro della città. Dallo sviluppo economico e produttivo all’agricoltura, dai servizi alle infrastrutture, dall’ambiente alle opportunità per le nuove generazioni: saranno diversi gli argomenti affrontati nel corso della mattinata, con uno sguardo anche al ruolo delle politiche regionali e nazionali. A moderare gli interventi sarà Giovanni Giannone. Le conclusioni saranno affidate allo stesso Bruno Mirabella, promotore dell’appuntamento, che ha voluto favorire un momento di partecipazione e discussione aperto non soltanto agli esponenti politici, ma all’intera cittadinanza.

La volontà degli organizzatori è quella di evitare un incontro limitato agli interventi istituzionali e alle dichiarazioni di circostanza, lasciando spazio alle domande, alle proposte e ai contributi del pubblico. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito le esigenze della comunità e creare un’occasione di confronto sulle scelte che riguardano il presente e il futuro di Scicli.

L’appuntamento è aperto a cittadini, associazioni, rappresentanti delle realtà sociali e produttive e a quanti intendono partecipare alla discussione. Domenica 15 novembre, alle ore 10, al Cinema Teatro Italia di Scicli.

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