Ragusa ospiterà l’ottava edizione di “Amore senza lividi”

Ragusa, 13 novembre 2026 – Lo sport, l’impegno civile e le istituzioni cittadine camminano insieme per dire no alla violenza di genere. Domenica 15 novembre 2026, Ragusa ospiterà l’8ª edizione di “Amore senza lividi”, la camminata ludico-motoria promossa dall’associazione Nordic Walking Ragusa APS ASD (in collaborazione con Nordic Workout Italia, Scuola Italiana Nordic Walking, il progetto Adesso Basta e CSEN Comitato Provinciale Ragusa).

L’iniziativa “Camminata Nazionale Amore Senza Lividi” mobilita ogni anno in tutta Italia chi cammina e l’intera cittadinanza in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’obiettivo primario resta quello di tenere alta l’attenzione su una piaga sociale gravissima, trasformando il movimento fisico in un forte messaggio collettivo di sensibilizzazione e solidarietà verso le donne vittime di violenza.

La manifestazione ha già registrato un importante sostegno istituzionale da parte del Comune di Ragusa, che patrocina l’evento con il coinvolgimento diretto di due assessorati chiave: l’Assessorato alle Pari Opportunità e l’Assessorato allo Sport e alla Sanità. Una doppia presenza che sottolinea come il contrasto alla violenza passi tanto dalla tutela dei diritti quanto dalla promozione del benessere psicofisico e della salute della persona, pur mantenendo salda la centralità del messaggio antiviolenza.

Un ruolo di primo piano nell’organizzazione e nella promozione dell’evento è svolto dalla Consulta Femminile di Ragusa, partner fondamentale dell’iniziativa. La Consulta rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale sul territorio per creare rete tra le associazioni, le istituzioni e la comunità, amplificando la voce delle donne e promuovendo una cultura basata sul rispetto e sulla prevenzione.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre 2026 alle ore 9:40 presso il Campo di Atletica “Laura Guastella” (contrada Petrulli, Largo Caduti sul Lavoro); la partenza della camminata avverrà in contemporanea nazionale con le altre città italiane. Il percorso ad anello, della lunghezza di circa 5 km, si snoderà verso la Rotonda Maria Occhipinti e il Centro Commerciale Culturale (CCC) – Chiostro Rosa Balestreri, attraversando la suggestiva Vallata Santa Domenica per poi fare ritorno al Campo di Atletica.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione compilando il modulo online (disponibile al link https://forms.gle/UFcqmSbLnZQXvtEa6 o tramite il QR code sulla locandina).

Lo staff organizzativo invita chi parteciperà a indossare qualcosa di rosso – simbolo della lotta contro i femminicidi e la violenza di genere – per dare un segnale visivo forte e unitario. L’evento vede inoltre la partecipazione attiva di diverse realtà associative del territorio tra cui: Il Pettirosso, I Rifugi, AIAD, ASD No al Doping e Balla & Snella.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare il numero 334 1904029 o scrivere all’indirizzo email ragusa.nordicwalking@gmail.com.

Si ricorda che il numero gratuito nazionale antiviolenza e stalking è il 1522, attivo 24 ore su 24.

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