Scaccia modicana contro scaccia ragusana: il video di ONZA supera le 50mila visualizzazioni. Ma la vera vittoria è del territorio ibleo

Modica/Ragusa, 12 novembre 2026 – In appena due giorni, migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti hanno riacceso una delle rivalità gastronomiche più sentite della provincia di Ragusa. Dietro la sfida lanciata dal podcast ONZA – Eccellenze di Sicilia, però, c’è un messaggio che va oltre il campanilismo: valorizzare un patrimonio di sapori, tradizioni e identità che appartiene a tutto il territorio.

Modica o Ragusa? Quale delle due città prepara la scaccia più buona?

È bastata questa domanda per accendere il confronto sui social. Il video pubblicato da ONZA ha superato 60.000 visualizzazioni in appena due giorni, raccogliendo centinaia di commenti, condivisioni e testimonianze.

Da una parte i modicani, pronti a difendere la propria scaccia; dall’altra i ragusani, altrettanto orgogliosi della loro versione. In mezzo, ricette di famiglia, ricordi, opinioni e inevitabili battute.

Due città, due tradizioni, un patrimonio comune

La scaccia non è soltanto un prodotto da forno: è uno dei simboli più riconoscibili della cultura gastronomica iblea. Racconta le ricette tramandate dalle nonne, i gesti delle mani che impastano e una tradizione che continua a vivere nelle famiglie e nei forni del territorio.

A pochi chilometri di distanza, però, questa preparazione assume caratteristiche differenti. La scaccia ragusana si distingue per la sfoglia sottile, ripiegata più volte, mentre quella modicana presenta diverse interpretazioni, ripieni e modalità di lavorazione, spesso differenti anche da una famiglia all’altra.

Non si tratta di stabilire quale sia la versione autentica e quale no. Entrambe raccontano una cultura popolare che, partendo da ingredienti semplici, ha sviluppato nel tempo identità e caratteristiche proprie.

È proprio questa la riflessione proposta da ONZA: come può un territorio così piccolo custodire una varietà tanto grande di tradizioni?

La risposta sta nella storia delle comunità, nelle abitudini familiari e nei saperi artigianali che continuano a caratterizzare le città iblee.

Quando il campanilismo diventa un’occasione per raccontare il territorio

Le rivalità tra Modica e Ragusa non sono certo una novità. Ma il campanilismo deve necessariamente essere qualcosa di negativo?

Secondo la filosofia di ONZA, non necessariamente.

«Quando viene vissuto con orgoglio, ironia e rispetto, il campanilismo può trasformarsi in un’occasione straordinaria per raccontare il territorio. Le differenze non devono separarci: possono aiutarci a comprendere quanto sia ricco il patrimonio culturale che condividiamo».

È questo il significato più profondo della sfida tra le due scacce. Dietro ogni ricetta difesa con convinzione e ogni discussione sull’impasto migliore, c’è qualcosa che accomuna tutti: la consapevolezza che queste tradizioni rappresentano una parte importante della nostra identità.

ONZA, raccontare la Sicilia attraverso le sue eccellenze

Prodotto da LocoStudio Communication di Modica, nell’ambito del progetto sostenuto dalla Regione Siciliana attraverso il bando Sicilia che piace 2026, ONZA – Eccellenze di Sicilia è un format dedicato al patrimonio agroalimentare dell’Isola.

Dall’olio extravergine d’oliva ai grani antichi, dalla panificazione alla carruba, dal vino fino alle scacce, ogni puntata racconta prodotti, aziende e protagonisti che custodiscono tradizioni e conoscenze del territorio.

L’obiettivo non è semplicemente promuovere un’eccellenza gastronomica, ma comprenderne le origini, conoscere le persone che la portano avanti e raccontare quel patrimonio culturale che spesso rischia di essere dato per scontato.

La puntata dedicata alla scaccia modicana e a quella ragusana rappresenta perfettamente questa filosofia: partire da una rivalità conosciuta da tutti per aprire una riflessione più ampia sul valore delle differenze.

E alla fine, chi vince?

Forse non serve incoronare una scaccia a discapito dell’altra.

La vera ricchezza è poter percorrere pochi chilometri e scoprire che lo stesso prodotto viene interpretato in maniera differente, attraverso tecniche, sapori e consuetudini che raccontano storie diverse.

Il successo del video dimostra quanto il pubblico sia ancora legato alle proprie radici gastronomiche e quanto queste tradizioni possano trovare spazio anche nei linguaggi contemporanei della comunicazione.

La puntata completa è disponibile sui canali YouTube e Spotify di ONZA.

Perché, in fondo, la rivalità può far discutere, ma non dovrebbe mai farci dimenticare che questo patrimonio appartiene a tutti.

E nella sfida tra Modica e Ragusa, a vincere è tutta la provincia iblea.

ONZA – Eccellenze di Sicilia

Ogni sapore ha una storia da raccontare.

www.onzastory.com

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