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Modica, al via la riqualificazione del campetto di via Sorda Sampieri: appaltati i lavori di rifacimento

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MODICA, 12 Novembre 2026 – Dopo anni di attesa, l’impianto sportivo di quartiere in via Sorda Sampieri a Modica è pronto a rifarsi il look. L’Amministrazione comunale ha ufficialmente appaltato i lavori di ristrutturazione, sbloccando un intervento molto atteso dai residenti e dalle famiglie della zona.

“L’operazione, portata a termine in sinergia con l’assessore ai Lavori Pubblici Mommo Carpentieri – spiega il sindaco, Maria Monisteri – punta a restituire alla cittadinanza un presidio sociale e sportivo fondamentale. L’obiettivo è mettere a disposizione dei ragazzi – e non solo – un terreno di gioco moderno, sicuro e pienamente fruibile. L’intervento si inserisce in un programma più ampio dell’Ente mirato al recupero e alla valorizzazione degli spazi di aggregazione giovanile, considerati luoghi strategici per favorire la socialità, lo sport e la sana condivisione all’interno dei quartieri cittadini”.

Parallelamente all’avvio dell’iter operativo per la consegna dei lavori, dall’Amministrazione arriva anche un chiaro richiamo alla responsabilità collettiva. Una volta riqualificata, la struttura diventerà un patrimonio comune da tutelare: l’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di rispettare gli spazi pubblici, sentendosi parte attiva nella salvaguardia dell’impianto e contrastando ogni forma di incuria o vandalismo ai danni di un bene che appartiene all’intera comunità.

 

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