A Ragusa la cerimonia nel 23° Anniversario della strage di Nassiriya e 18^ “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle di pace”

Ragusa, 12 novembre 2026 – Si è svolta questa mattina alle 10.30 nel piazzale antistante la caserma “Podgora”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, la cerimonia in memoria dei Caduti della strage di Nassiriya, nel 23° anniversario del tragico evento e in occasione della 18^ “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

L’evento, organizzato dal Comandante Provinciale Col. Carmine Rosciano, ha visto la partecipazione del Prefetto di Ragusa, Dottoressa Tania Giallongo, di una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio, e del Vicepresidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante la commemorazione sono stati letti i nomi delle 19 vittime italiane della strage, 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili, deceduti nell’attentato più grave subito dai nostri contingenti schierati nelle missioni di pace, condotte in tante aree di crisi e contro il terrorismo internazionale, ed è stata deposta una corona d’alloro dinanzi al monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, collocato nell’omonima piazza antistante la caserma. Al termine il parroco della chiesa del “Beato Clemente”, don Giuseppe Ramondazzo, ha impartito la solenne benedizione.

La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda riflessione, nell’impegno a mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in missioni di pace e nella riconoscenza a quanti sono oggi impegnati in travagliate regioni del mondo, fronteggiando diversificate minacce a rischio della propria incolumità, in nome dei principi sanciti nella nostra Carta Costituzionale.

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