Ragusa. Polizia di Stato: rinnovato il protocollo “Sport e Legalità”

Ragusa, 12 novembre 2026 – La Polizia di Stato ed il Gruppo Sportivo “Fiamme Oro – Centro nazionale Rugby” hanno rinnovato l’impegno per la crescita del rispetto della legalità e della coscienza civile nei giovani, siglando ufficialmente il rinnovo del protocollo “Sport e Legalità” destinato agli istituti scolastici provinciali.

In tale occasione, la Questura di Ragusa ed il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, in sinergia con il Libero Consorzio del Comune di Ragusa, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, i Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, il Comitato FIR (Federazione Italiana Rugby) Sicilia, la Società Ragusa Rugby, dirigenti scolastici e docenti, preso atto dei risultati raggiunti nello scorso biennio, hanno rinnovato il protocollo.

L’iniziativa – nata con l’obiettivo di utilizzare i valori sani dello sport come il rispetto delle regole, il gioco di squadra e la lealtà quali strumenti educativi privilegiati per prevenire fenomeni di devianza e avvicinare i ragazzi alle istituzioni – proseguirà dunque con incontri formativi e attività sportive sul territorio, consolidando una rete istituzionale ed educativa ormai divenuta punto di riferimento per la crescita civica degli studenti iblei.

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