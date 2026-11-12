Gioventù Nazionale Ispica: istituire il Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

ISPICA, 12 novembre 2026 – Gioventù Nazionale Ispica, attraverso la propria portavoce Beatrice Cataudella, lancia la proposta di istituire presso il Comune di Ispica il Garante comunale per i diritti dell’infanziae dell’adolescenza, una figura istituzionale dedicata alla promozione, alla tutela e alla salvaguardia dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Una proposta che nasce dalla volontà di dare maggiore attenzione alle nuove generazionie di dotare la Città di uno strumento concreto di ascolto, prevenzione e tutela, capace dimettere in rete istituzioni, famiglie, scuole,servizi sociali e associazioni del territorio.

L’iniziativa ha trovato immediata condivisione nel consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Santoro che ha raccolto la proposta di Gioventù Nazionale e ha depositato un’apposita mozione di indirizzo in Consiglio comunale, con l’obiettivo di impegnare l’Amministrazione ad avviare l’iter amministrativo necessario per l’istituzione del Garante.

Un passaggio importante che traduce una proposta proveniente dal mondo giovanile in un’iniziativa istituzionale, portando all’attenzione del consiglio comunale un tema che riguarda il presente e il futuro della comunità.

«Crediamo che una comunità debba essere capace di ascoltare i più giovani e di riconoscere i loro bisogni – dichiara Beatrice Cataudella, portavoce di Gioventù Nazionale Ispica –. I bambini e gli adolescenti non sono soltanto il futuro della nostra società ma cittadini portatori di diritti che meritano attenzione, ascolto e tutela già oggi. L’istituzione di un Garante comunale rappresenterebbe un segnale concreto di sensibilità istituzionale e di attenzione verso le nuove generazioni. Vogliamo che anche a Ispica ci sia una figura di riferimento capace di dare voce ai minori e di promuovere una cultura del rispetto dei loro diritti. Ringraziamo il consigliere comunale, Marco Santoro, per aver condiviso l’iniziativa depositando una mozione in consiglio comunale ».

Sulla stessa linea il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Santoro, che ha formalizzato il sostegno all’iniziativa attraverso il deposito di una mozione di indirizzo.

«Ho condiviso sin da subito la proposta avanzata da Beatrice Cataudella e dai giovani di Gioventù Nazionale – dichiara Marco Santoro – e ho ritenuto importante darle seguito attraverso uno strumento istituzionale concreto, depositando una mozione di indirizzo in Consiglio comunale. Credo che la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza debba essere una priorità per ogni amministrazione. Il Garante potrebbe svolgere un ruolo importante nel monitoraggio delle criticità, nella promozione dei diritti dei minori e nel favorire il dialogo tra istituzioni, famiglie e realtà educative del territorio. È una proposta che merita attenzione e che auspichiamo possa trovare la più ampia condivisione in Consiglio comunale».

Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia auspicano che la mozione possa avviare un confronto ampio e costruttivo tra tutte le componenti del Consiglio comunale, affinché l’istituzione del Garante possa diventare un obiettivo condiviso.

L’intento è quello di costruire uno strumento concreto, indipendente e competente, che non si limiti a una funzione simbolica ma contribuisca realmente alla tutela dei bambini e degli adolescenti di Ispica.

Salva