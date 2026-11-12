Sabato nasce a Ragusa la filiera della carne bovina siciliana. Confagricoltura: “Chi alleva bene va pagato di più”

Ragusa, 12 novembre 2026 – Sabato 14 novembre Confagricoltura Sicilia, in collaborazione con Confagricoltura Ragusa, presenta la filiera della carne bovina siciliana e firma il protocollo d’intesa con Happy Beef srl e Spadola e Figli srl. L’appuntamento è alle 9:30 al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, in via Pietro Novelli 5.

Le due aziende hanno sede a Santa Croce Camerina: la prima si occupa dell’ingrasso dei bovini, la seconda della lavorazione e della distribuzione delle carni. I vitelli arrivano dagli allevatori associati a Confagricoltura. Ogni passaggio, dalla stalla al prodotto finito, avviene in Sicilia.

Gli allevatori che aderiscono seguono linee guida condivise sulla salute dei vitelli fin dai primi giorni di vita, quando hanno origine molti dei problemi che emergono durante l’ingrasso. Le indicazioni riguardano vaccinazioni, alimentazione e igiene, con l’obiettivo di offrire al consumatore una carne senza antibiotici.

In cambio gli allevatori hanno un contratto di filiera di tre anni, con regole uguali per tutti e un prezzo stabilito su parametri oggettivi. Ogni anno le aziende indicano il numero minimo di capi che intendono acquistare e li ritirano direttamente nell’allevamento.

“Chi alleva bene va pagato di più”, sottolinea Confagricoltura Ragusa. “Un allevatore che sa a chi venderà i suoi vitelli nei prossimi anni può decidere quante vacche tenere e quanto investire. Le aziende che firmano sono della nostra provincia ma la filiera è aperta agli associati di tutta la Sicilia. Adesso tocca a noi far conoscere il contratto, azienda per azienda”.

Dopo i saluti di apertura, alle 10:30 è previsto l’intervento dell’Area Economica di Confagricoltura e alle 11:30 una tavola rotonda con esperti del settore. La firma del protocollo è in programma alle 12:30; alle 12.45 chiude i lavori il Vice Presidente nazionale di Confagricoltura, Sandro Gambuzza. Modera Bartolo Lorefice, responsabile della comunicazione di Confagricoltura Sicilia e Confagricoltura Ragusa.

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