Grosso ramo si stacca da un albero in via Migliorisi a Ragusa, Rossana Caruso: “Sfiorata la tragedia”

Ragusa, 12 novembre 2026 – La consigliera comunale di Ragusa Rossana Caruso annuncia la presentazione di un’interrogazione all’Amministrazione comunale dopo la segnalazione ricevuta nella giornata di oggi riguardante la caduta di un grosso ramo da un albero piantumato in via Ingegnere Migliorisi.

L’episodio, accaduto nelle prime ore del mattino, dopo l’alba, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Secondo quanto riferito alla consigliera, infatti, pochi istanti prima della caduta del pesante ramo era transitata nella stessa area una persona a piedi. Una circostanza che lascia comprendere come soltanto per una fortunata coincidenza si sia evitato il peggio, provocando comunque grande paura tra quanti hanno assistito alla scena.

“Non possiamo limitarci a tirare un sospiro di sollievo e voltare pagina – afferma Rossana Caruso –. Quando un ramo di queste dimensioni cade improvvisamente in una zona frequentata da pedoni, siamo di fronte a un episodio che deve fare riflettere e che impone risposte immediate. Oggi è andata bene, ma non possiamo affidarci alla fortuna quando in gioco c’è la sicurezza delle persone”.

La consigliera si rivolge direttamente all’Amministrazione comunale e al neoassessore al Verde pubblico, Nunzio Basile, chiedendo di conoscere quali siano le attività di manutenzione e monitoraggio attualmente in corso e quali interventi siano stati effettuati negli ultimi mesi sulle alberature cittadine.

“L’arrivo della stagione invernale rende la questione ancora più urgente – prosegue Caruso –. Le raffiche di vento, le piogge intense e le condizioni meteorologiche avverse che caratterizzano questo periodo possono aumentare il rischio di cedimenti e rendere ancora più pericolose eventuali criticità non individuate per tempo. Per questo motivo occorre agire adesso, con controlli accurati e interventi preventivi, senza attendere che accada qualcosa di irreparabile”.

Per fare piena luce sulla vicenda, la consigliera comunale annuncia la presentazione di una specifica interrogazione. “Chiederò conto e ragione degli interventi manutentivi posti in essere dall’ente, delle verifiche effettuate sul patrimonio arboreo cittadino, delle procedure di monitoraggio delle situazioni di pericolo e di tutte le misure che si intendono adottare per garantire la sicurezza dei cittadini. È necessario comprendere se quanto accaduto rappresenti un caso isolato o se vi siano altre situazioni che meritano attenzione immediata”.

“Il patrimonio verde è una risorsa preziosa per la città e va tutelato con programmazione e manutenzione costanti. Proprio per questo motivo è indispensabile che l’Amministrazione fornisca risposte chiare e rassicurazioni concrete. La sicurezza di chi percorre quotidianamente le nostre strade, a piedi o in auto, non può essere lasciata al caso”, conclude la consigliera Caruso.

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