Promozione. Santa Croce Soccer, vittoria di carattere: il 2-1 sul Qal’At vale la conferma in vetta

Santa Croce Camerina, 12 novembre 2026 – Il Santa Croce Soccer continua la propria corsa in vetta alla classifica. La formazione biancazzurra ha superato ieri il Qal’At con il risultato di 2-1, conquistando una vittoria importante, ma più complicata del previsto. Una partita che ha richiesto alla squadra una reazione dopo un primo tempo non particolarmente brillante.

A raccontare le difficoltà incontrate dalla squadra è il portiere Giovanni La Licata, che non nasconde qualche rammarico per l’approccio iniziale: “Siamo entrati con un atteggiamento sbagliato, forse convinti di quello che avevamo fatto a Noto. Sono partite che, se sottovaluti, rischi di andare sotto, come è successo. Siamo stati bravi a ribaltarla nel secondo tempo, entrando in campo con un altro atteggiamento”.

L’estremo difensore biancazzurro riconosce che la prestazione non è stata delle migliori, ma sottolinea il valore dei tre punti conquistati: “Non abbiamo dato un bel vedere, però ci siamo portati a casa tre punti. Sono gare che si rischiano anche di perdere: l’importante è aver reagito con la voglia e la determinazione mostrate nella ripresa”.

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