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Scuole, il Comune di Scicli chiede 355.870 euro per la climatizzazione di 15 edifici scolastici

Presentata ieri alla Regione Siciliana la richiesta di finanziamento
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Scicli, 12 novembre 2026 – Il Comune di Scicli ha aderito ieri all’importante bando della Regione Siciliana per l’installazione di impianti di climatizzazione negli edifici scolastici, presentando una richiesta di finanziamento complessiva di 355.870 euro.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

La proposta riguarda 15 edifici scolastici distribuiti nei tre plessi della città e coinvolge le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

L’obiettivo è migliorare il comfort degli ambienti scolastici, garantendo condizioni più adeguate a bambini, studenti, docenti e personale, soprattutto durante i periodi dell’anno caratterizzati da temperature particolarmente elevate.

Il bando, promosso dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, offre agli enti locali un’importante opportunità per affrontare una problematica sempre più avvertita dalle comunità scolastiche.

Per Scicli si tratta anche di dare seguito alle richieste avanzate nei mesi scorsi da alcune delegazioni di genitori, ricevute dal sindaco.

Un ringraziamento particolare viene rivolto dall’amministrazione di Scicli all’assessore regionale Mimmo Turano per aver promosso questa misura di finanziamento, che risponde a un’esigenza concreta del mondo della scuola.

E un sentito apprezzamento va soprattutto ai dirigenti scolastici di Scicli, che hanno collaborato con grande disponibilità, consentendo di raccogliere in tempi brevissimi tutti i dati e le informazioni tecniche necessari alla partecipazione

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