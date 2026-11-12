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M5s. “Rapine e furti a Modica e Ragusa, si promette sicurezza ma si abbandonano commercianti e cittadini”

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Ragusa/Modica, 12 novembre 2026 – «Gli ultimi episodi criminali ai danni delle attività commerciali di Modica, e anche a Ragusa, impongono una riflessione politica che riguarda tanto le responsabilità delle amministrazioni locali quanto quelle del governo nazionale. Non possiamo continuare ad assistere a furti e rapine senza affrontare seriamente le cause e le condizioni che favoriscono l’insicurezza».

Lo dichiarano Piero Bellaera, del Movimento 5 Stelle di Modica, e la deputata regionale Stefania Campo, intervenendo dopo l’ultimo episodio ai danni del negozio di calzature Scarpinando di Modica, che si aggiunge a quelli che hanno colpito Bruno Euronics, sempre a Modica, e il negozio Triumph di Corallo, a Ragusa.

«A Modica esiste anche un problema evidente di gestione della città», afferma Piero Bellaera. «Il piano della viabilità non funziona, né al polo commerciale né a Modica Bassa. Abbiamo strade continuamente congestionate, mentre i parcheggi delle attività commerciali rimangono vuoti. Una situazione paradossale che penalizza i commercianti, scoraggia i cittadini e rende più difficile il controllo del territorio. A questo si aggiunge la riduzione degli agenti della Polizia municipale. La sindaca è consapevole di queste criticità? Quali interventi intende mettere in campo per risolverle? Una città deve essere accessibile, vivibile e sicura, non ostaggio del traffico e di scelte amministrative sbagliate».

«Ma la questione più grave riguarda le responsabilità del governo Meloni», interviene Stefania Campo. «Da anni assistiamo alla propaganda sui decreti sicurezza, all’inasprimento delle pene e all’annuncio di nuove misure repressive. Eppure, quando si tratta di garantire concretamente la sicurezza dei cittadini, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Perché non basta approvare decreti e promettere il pugno di ferro se poi non si garantiscono alle forze dell’ordine personale, mezzi e risorse sufficienti per controllare il territorio».

«C’è poi un’altra questione fondamentale che questo governo continua a ignorare», prosegue Campo. «La sicurezza non si costruisce soltanto con la repressione. Si costruisce anche con le politiche sociali, contrastando la povertà, le disuguaglianze e il disagio economico che possono alimentare fenomeni di marginalità e criminalità. E si costruisce mantenendo vive le nostre città. I negozi aperti, le persone che lavorano, i cittadini che frequentano le strade rappresentano anche un presidio naturale contro la criminalità. Sono proprio le attività commerciali a rendere vivi e frequentati interi quartieri, che altrimenti rischiano di trasformarsi in luoghi deserti, bui e degradati».

«Esprimiamo piena solidarietà ai commercianti colpiti a nome di tutto il Movimento 5 Stelle modicano e provinciale», concludono Bellaera e Campo. «Ma la solidarietà da sola non basta. Vogliamo farci promotori di un’iniziativa condivisa con le associazioni dei commercianti, coinvolgendo anche la Prefettura, per affrontare concretamente il problema. Continuiamo a sostenere che occorre intervenire su due fronti: prevenzione sociale e controllo del territorio. Il governo nazionale, invece, non sta facendo abbastanza né sull’uno né sull’altro. La sicurezza è un diritto dei cittadini, non uno slogan da utilizzare in campagna elettorale».

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