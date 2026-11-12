Csen Ragusa, diplomati quattro nuovi massaggiatori sportivi: concluso con successo il percorso formativo provinciale

Ragusa, 12 novembre 2026 – Si è concluso con successo il corso per massaggiatore sportivo promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa, un percorso formativo durato quattro mesi che ha consentito a quattro corsiste della provincia di conseguire il diploma nazionale e la relativa qualifica professionale.

A ottenere il diploma sono state Maria Carmela Giunta, Raffaella Calabrese, Marilena Minardo e Rosalba Migliore, che hanno affrontato e superato brillantemente le prove finali, sia teoriche che pratiche, conseguendo la qualifica di massaggiatore sportivo Csen.

La cerimonia conclusiva e gli esami finali si sono svolti alla presenza di Ornella Mauro, responsabile nazionale del settore Discipline Bio Naturali (Dbn), giunta appositamente in provincia di Ragusa per tenere l’ultimo modulo didattico e per presenziare alle verifiche finali. Gli esami hanno previsto prove pratiche, test teorici e la comprensione di un elaborato scritto, superati da tutte le partecipanti con ottimi risultati.

Alla consegna dei diplomi erano presenti anche Sergio Cassisi, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Gianni Cassisi, responsabile provinciale Dbn e organizzatore del corso, e Giuseppe Fatuzzo, docente del percorso formativo.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto – sottolinea il presidente provinciale Sergio Cassisi –. Quello appena concluso è stato un percorso impegnativo che ha richiesto studio, costanza e applicazione. Le quattro corsiste hanno dimostrato competenza e determinazione, superando tutte le prove con ottimi risultati. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di consegnare loro il diploma nazionale e la qualifica di massaggiatore sportivo”.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla responsabile nazionale Ornella Mauro per la presenza e il supporto garantito durante le fasi finali del percorso, nonché a Gianni Cassisi per il coordinamento dell’iniziativa sul territorio e a Giuseppe Fatuzzo per il lavoro svolto durante i mesi di formazione.

Il corso, autorizzato dalla presidenza nazionale Csen e organizzato dal comitato provinciale di Ragusa attraverso il settore Discipline bio naturali, rappresenta un ulteriore tassello nell’attività di formazione che l’ente porta avanti sul territorio per favorire la crescita professionale degli operatori del settore del benessere e delle discipline sportive.

“Continueremo a investire nella formazione – conclude il comitato provinciale Csen Ragusa – perché crediamo che la qualificazione professionale rappresenti uno strumento fondamentale per creare nuove opportunità lavorative e per elevare la qualità dei servizi offerti nel settore sportivo e del benessere”.

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