Lions Club Modica, fine settimana dedicato alla solidarietà: prevenzione oncologica, musica per la ricerca e Colletta Alimentare

Due giornate di impegno, il 13 e 14 novembre, per promuovere la prevenzione, sostenere la ricerca sul cancro e aiutare le famiglie in difficoltà.

Modica, 12 novembre 2026 – Un fine settimana all’insegna della solidarietà e dell’impegno concreto a favore della comunità. Il Lions Club Modica, presieduto da Girolamo Carpentieri, sarà protagonista di due importanti giornate che, pur attraverso iniziative diverse, condividono lo stesso obiettivo: trasformare la partecipazione dei cittadini in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 novembre, nell’ambito dell’iniziativa «Lions insieme per la prevenzione», promossa dai Lions Club dell’Ottava Circoscrizione del Distretto 108Yb Sicilia, in collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – Sezione di Ragusa e grazie al prezioso contributo dell’ASP di Ragusa.

Dalle ore 9:00 alle 18:00, in Piazza Matteotti a Modica, sarà attivo un presidio informativo dell’ASP di Ragusa, con la presenza di personale medico qualificato, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

Durante la giornata sarà possibile ricevere il kit per lo screening del tumore del colon-retto e iscriversi alle liste per gli screening mammografici e il Pap test, secondo le modalità previste dall’ASP. La giornata proseguirà con un appuntamento alle ore 19:00, presso l’Auditorium Pietro Floridia di Modica, con il concerto «Le note della speranza – Lions per AIRC», un’iniziativa che unisce musica, giovani talenti e sostegno alla ricerca scientifica contro il cancro.

Protagonista della serata sarà il Quartetto d’Archi del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, composto da Vincenzo Bongiorno, Matilde Scucces, Maura Cannata e Alessio Puglisi.

La musica diventerà così uno strumento di sensibilizzazione e solidarietà: per ogni biglietto emesso saranno devoluti 5 euro alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Un concerto possibile grazie alla disponibilità alla professoressa Loredana Vernuccio e del dirigente scolastico Alberto Moltisanti.

Sabato 14 novembre, l’impegno dei Lions proseguirà con la partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dal Banco Alimentare, che quest’anno celebra trent’anni di solidarietà con il significativo messaggio «Gesti che costruiscono pace».

Dalle ore 9:00 alle 20:30, i soci del Lions Club Modica saranno presenti presso i supermercati Lidl e Conad Treppiedi di Modica, affiancando i volontari del Banco Alimentare e invitando i cittadini ad aggiungere alla propria spesa uno o più prodotti alimentari a lunga conservazione da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Due giornate, dunque, caratterizzate da iniziative differenti ma legate da un unico filo conduttore: la convinzione che ciascuno possa contribuire, attraverso piccoli gesti, a costruire una comunità più attenta, solidale e inclusiva.

È questo lo spirito che anima l’attività del Lions Club Modica e che trova espressione nel motto internazionale dell’associazione, «We Serve» – Noi serviamo

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