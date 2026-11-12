Comiso. Al Carducci grande successo per l’incontro su “Diabete, stile di vita, alimentazione”

Comiso, 12 novembre 2026 – Ieri mattina nell’Aula Magna dell’Istituto “Carducci” di Comiso si è tenuto un incontro di grande interesse, organizzato dal Lions Club Comiso Terra Iblea. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente, Maria Giovanna Lauretta, per l’accoglienza e la sensibilità, per aver creduto in questa iniziativa, pienamente coerente con le finalità del PTOF d’Istituto: educazione alla salute, corretti stili di vita e cultura della prevenzione, in raccordo con l’Area Benessere e Salute.

La Presidente del Lions di Comiso, Francesca Cassarino, in apertura dei lavori ha spiegato che il diabete è una delle cause umanitarie globali prioritarie per i Lions in tutto il mondo, un impegno che vive tutto l’anno e che culmina nella Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre.

“ Con questo incontro si vogliono accendere i riflettori su un modo diverso di prendersi cura di noi stessi e della nostra comunità: la prevenzione è la prima cura. Noi Lions abbiamo scelto il diabete come una delle nostre grandi cause. Non per fare paura, ma per fare informazione. Perché prevenire vuol dire vivere meglio, più a lungo, e con più libertà. E parlare di prevenzione ai giovani è il momento giusto, mentre stanno costruendo le loro abitudini, il futuro, la salute”.

Quella di ieri mattina non è stata una lezione, ma un dialogo. Perché i corretti stili di vita si imparano a scuola, a tavola, in movimento. E i ragazzi sono i primi ambasciatori della prevenzione nelle famiglie.

Come relatori tre voci autorevoli e complementari, con un unico messaggio:

Giovanni Elia, Direttore U.O.C. Medicina dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, che ha aiutato a capire cosa occorre sapere sulla malattia diabetica;

Olga Distefano, Nutrizionista e dietista presso l’Ospedale Guzzardi di Vittoria, che ha guidato negli aspetti dietetici della prevenzione;

Antonella Nifosì, docente universitaria e Mental Coach, che ha illustrato il ruolo decisivo dell’attività fisica nella prevenzione e nella cura del diabete.

“ Perché la salute non è un caso, è una scelta. Una scelta che si fa a tavola, con il movimento, con l’attenzione verso sé stessi e verso gli altri”.

Complimenti al moderatore, Dott. Marcello Di Sano, Referente di Circoscrizione per gli Screening e Prevenzione del Diabete, per aver guidato il dialogo con competenza e attenzione ai ragazzi. Complimenti anche agli studenti per la compostezza e l’attenzione, nonché per le interessanti domande poste ai relatori. Ancora una volta il Lions sono al fianco delle esigenze della società, con i giovani e per i giovani.

Nelle foto un momento dell’incontro.



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