  • 13 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 13 Novembre 2026 -
AttualitàRagusa

Delegazione della Sezione AIA di Ragusa ricevuta dal Prefetto, Tania Giallongo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 13 Novembre 2026 – Una delegazione della Sezione AIA di Ragusa è stata ricevuta dal Prefetto,  Tania Giallongo, per un incontro dedicato al valore sociale dello sport, alla cultura della legalità e al ruolo educativo dell’arbitraggio.

Presenti Filippo Pancrazi, Vicepresidente vicario, Vincenzo Cascone, componente dell’Organo Tecnico degli osservatori ed ex arbitro internazionale di Beach Soccer, i giovani arbitri regionali Sebastiano Salerno e Tommaso Piccitto e Luca Agnello, osservatore arbitrale regionale, Presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina e Consigliere nazionale ANCI.

Il Presidente della Sezione, Francesco Saia, assente per improvvisi motivi di salute, ha condiviso pienamente l’iniziativa e fatto pervenire il proprio saluto alla delegazione.

Nel corso dell’incontro si è sottolineato il valore della scuola arbitrale come percorso di crescita personale e civica, capace di trasmettere ai giovani rispetto delle regole, imparzialità e responsabilità. Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove iniziative di reclutamento, con il coinvolgimento delle scuole e la promozione della figura del giocatore-arbitro nei settori giovanili, quale opportunità per avvicinare i ragazzi alla cultura delle regole e alla conoscenza dei diversi ruoli in campo. Al centro del confronto anche il fenomeno della violenza nei confronti degli arbitri, soprattutto dei più giovani, e l’importanza di una risposta culturale condivisa.

Il Prefetto, che ha manifestato anche una personale passione per il calcio, ha accolto con interesse i temi affrontati. Alla Prefetta Giallongo è stata, inoltre, donata una divisa ufficiale da arbitro, quale segno simbolico di vicinanza tra mondo sportivo e istituzioni.

L’incontro è stato promosso da Luca Agnello, referente per i rapporti istituzionali della Sezione, con la collaborazione di Agostina Alabiso, Capo della Segreteria del Prefetto. La delegazione ha ringraziato la Prefetta per l’accoglienza e la disponibilità, auspicando future occasioni di collaborazione e iniziative condivise sul territorio.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube