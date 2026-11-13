Delegazione della Sezione AIA di Ragusa ricevuta dal Prefetto, Tania Giallongo

RAGUSA, 13 Novembre 2026 – Una delegazione della Sezione AIA di Ragusa è stata ricevuta dal Prefetto, Tania Giallongo, per un incontro dedicato al valore sociale dello sport, alla cultura della legalità e al ruolo educativo dell’arbitraggio.

Presenti Filippo Pancrazi, Vicepresidente vicario, Vincenzo Cascone, componente dell’Organo Tecnico degli osservatori ed ex arbitro internazionale di Beach Soccer, i giovani arbitri regionali Sebastiano Salerno e Tommaso Piccitto e Luca Agnello, osservatore arbitrale regionale, Presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina e Consigliere nazionale ANCI.

Il Presidente della Sezione, Francesco Saia, assente per improvvisi motivi di salute, ha condiviso pienamente l’iniziativa e fatto pervenire il proprio saluto alla delegazione.

Nel corso dell’incontro si è sottolineato il valore della scuola arbitrale come percorso di crescita personale e civica, capace di trasmettere ai giovani rispetto delle regole, imparzialità e responsabilità. Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove iniziative di reclutamento, con il coinvolgimento delle scuole e la promozione della figura del giocatore-arbitro nei settori giovanili, quale opportunità per avvicinare i ragazzi alla cultura delle regole e alla conoscenza dei diversi ruoli in campo. Al centro del confronto anche il fenomeno della violenza nei confronti degli arbitri, soprattutto dei più giovani, e l’importanza di una risposta culturale condivisa.

Il Prefetto, che ha manifestato anche una personale passione per il calcio, ha accolto con interesse i temi affrontati. Alla Prefetta Giallongo è stata, inoltre, donata una divisa ufficiale da arbitro, quale segno simbolico di vicinanza tra mondo sportivo e istituzioni.

L’incontro è stato promosso da Luca Agnello, referente per i rapporti istituzionali della Sezione, con la collaborazione di Agostina Alabiso, Capo della Segreteria del Prefetto. La delegazione ha ringraziato la Prefetta per l’accoglienza e la disponibilità, auspicando future occasioni di collaborazione e iniziative condivise sul territorio.

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