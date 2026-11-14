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Prima Assemblea cittadina del Movimento Territorio di Comiso

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Comiso, 14 novembre 2026 – Lunedì 23 novembre si terrà la prima Assemblea del Movimento Territorio di Comiso, un momento di incontro, confronto e partecipazione per dare voce alla comunità, condividere idee e costruire insieme nuove prospettive per il futuro della città.

L’appuntamento che si terrà lunedì 23 novembre, alle ore 18.30, all’Auditorium del Teatro Naselli, a Comiso, sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo Direttivo di Territorio Comiso, i cui componenti interverranno per condividere idee, obiettivi e prospettive.

Un momento per ascoltare la città e delineare il suo futuro
Interverranno, l’on.le Nello Dipasquale, deputato regionale, Mario Cutello, Segretario Provinciale Territorio e Sindaco di Chiaramonte Gulfi, e Stefano Cappuzzello Segretario Comunale Territorio Comiso.
Ospite Gaetano Gaglio, candidato a Sindaco di Comiso per il centro sinistra. Si tratta di una Assemblea aperta alla partecipazione della cittadinanza

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