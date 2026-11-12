La costellazione del gusto ibleo: l’alta cucina della provincia di Ragusa nella Guida Michelin

PIACENZA, 12 Novembre 2026 -Parlare della classifica della Guida Michelin per la provincia di Ragusa significa esplorare una delle aree a più alta concentrazione di alta cucina non solo in Sicilia, ma nell’intero Sud Italia. Tra vicoli barocchi scolpiti nella pietra calcarea e scorci affacciati sul Mediterraneo, il territorio ibleo si conferma una meta gastronomica imprescindibile, capace di coniugare radici contadine e marinare con una visione culinaria d’avanguardia.

La mappa disegnata dalla celebre “Rossa” premia un ecosistema gastronomico vivace, fatto di maestri affermati, giovani talenti e indirizzi che valorizzano la materia prima locale.

Il cuore pulsante della ristorazione stellata della provincia batte tra il centro storico di Ragusa Ibla e il litorale. I punti di riferimento che brillano nella graduatoria includono:

Punto elenco Duomo (Ragusa Ibla) – 2 Stelle Michelin: Confermatissimo nell’élite della ristorazione italiana, il ristorante dello chef Ciccio Sultano è il faro del territorio. A pochi passi dal Duomo di San Giorgio, Sultano trasforma i sapori della tradizione siciliana in opere d’arte contemporanee, costruendo una cucina colta e “dominata” dalle stratificazioni storiche dell’isola.

Punto elenco Locanda Don Serafino (Ragusa Ibla) – 1 Stella Michelin: Guidato dallo chef Vincenzo Candiano, questo indirizzo unisce un fascino architettonico unico — ricavato all’interno di antichi magazzini scavati nella roccia a ridosso della chiesa dei Miracoli — a una cucina elegante, creativa e raffinata, accompagnata da una delle cantine più importanti e complete della regione.

Punto elenco Votavota (Marina di Ragusa) – 1 Stella Michelin: Affacciato direttamente sul lungomare, il ristorante guidato dai cuochi Giuseppe Causarano e Antonio Colombo porta in tavola l’essenza del mare con un approccio moderno, fresco e marittimo, esaltando il pescato locale attraverso tecnica e sensibilità contemporanea.

L’eccellenza iblea non si ferma alle sole stelle, ma si irradia nell’entroterra, trovando nella città di Modica un altro polo fondamentale per i buongustai:

Punto elenco Radici – L’Osteria di Accursio (Modica): Un luogo che celebra l’identità e i profumi del territorio modicano e siciliano, offrendo una lettura schietta e appassionata della cucina isolana.

Punto elenco Lorenzo Ruta (Modica): Presente nelle selezioni della guida con una proposta contemporanea di grande spessore, capace di reinterpretare gli ingredienti locali con rigore tecnico e creatività.

Osterie, bistrot e nuovi orizzonti

La Guida Michelin dedica inoltre grande attenzione alle tavole di qualità che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo (come i riconoscimenti Bib Gourmand) e ai ristoranti selezionati per la coerenza della proposta. Dalle osterie tradizionali ai bistrot emergenti, la provincia di Ragusa dimostra come l’alta gastronomia possa dialogare con l’accoglienza quotidiana, rendendo ogni sosta un viaggio autentico nella cultura del cibo siciliano.

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