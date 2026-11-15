Calcio. Il nuovo Ragusa riparte col botto: Mister Coppa bagna l’esordio con una vittoria d’autore sul CastrumFavara

Ragusa Calcio – Castrumfavara – 1 – 0

Marcatore: 30′ st Golfo (rig.)

Ragusa, 15 Novembre 2026 – Il nuovo corso del Ragusa Calcio si apre sotto i migliori auspici. Al termine di una sfida intensa e combattuta, gli azzurri conquistano tre punti fondamentali superando in trasferta il CastrumFavara consentendo agli azzurri di avvicinare in classifica proprio gli agrigentini.

Per la squadra guidata dal neo allenatore Mister Marco Coppa, davanti al proprio pubblico, l’imperativo categorico era uno solo: la vittoria. Un obiettivo centrato con carattere e determinazione, concretizzatosi alla mezzora del secondo tempo grazie al calcio di rigore implacabilmente realizzato da Golfo, che ha sbloccato il match e deciso le sorti dell’incontro.

RISULTATI 12^ GIORNATA

Licata – Milazzo 2 – 0

Nissa – Enna 3 – 0

Ragusa – CastrumFavara 1 – 0

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Reggina – Sambiase 3 – 2

Trapani – Athletic Palermo 3 – 3

Vibonese – Modica 4 – 0

Vigor Lamezia – Gela 0 – 0

Avola – Digiesse 0 – 1

Nuova Igea – Siracusa 2 – 2

CLASSIFICA

Reggina 29

Vibonese 27

Sambiase 26

Digiesse 21

Nuova Igea, Avola, Milazzo 19

Licata 17

Siracusa (7), Nissa e A.Palermo 15

Modica 13

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Trapani (- 5) 10

Vigor Lametia 9

CastrumFavara 8

Ragusa 6

Enna 3

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