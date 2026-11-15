  • 15 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 15 Novembre 2026 -
RagusaSport

Calcio. Il nuovo Ragusa riparte col botto: Mister Coppa bagna l’esordio con una vittoria d’autore sul CastrumFavara

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa Calcio – Castrumfavara –   1 – 0 

Marcatore: 30′ st Golfo (rig.)
Ragusa, 15 Novembre 2026 – Il nuovo corso del Ragusa Calcio si apre sotto i migliori auspici. Al termine di una sfida intensa e combattuta, gli azzurri conquistano tre punti fondamentali superando in trasferta il CastrumFavara consentendo agli azzurri di avvicinare in classifica proprio gli agrigentini.

Per la squadra guidata dal neo allenatore Mister Marco Coppa, davanti al proprio pubblico,  l’imperativo categorico era uno solo: la vittoria. Un obiettivo centrato con carattere e determinazione, concretizzatosi alla mezzora del secondo tempo grazie al calcio di rigore implacabilmente realizzato da Golfo, che ha sbloccato il match e deciso le sorti dell’incontro.

RISULTATI 12^ GIORNATA

Licata – Milazzo 2 – 0

Nissa – Enna 3 – 0

Ragusa – CastrumFavara 1 – 0

Prenota Vacanze

Reggina – Sambiase 3 – 2

Trapani – Athletic Palermo 3 – 3

Vibonese – Modica 4 – 0

Vigor Lamezia – Gela 0 – 0

Avola – Digiesse 0 – 1

Nuova Igea – Siracusa 2 – 2

CLASSIFICA

Reggina 29

Vibonese 27

Sambiase 26

Digiesse 21

Nuova Igea, Avola, Milazzo 19

Licata 17

Siracusa (7), Nissa e A.Palermo 15

Modica 13

Trova Tour

Trapani (- 5) 10

Vigor Lametia 9

CastrumFavara 8

Ragusa 6

Enna 3

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube