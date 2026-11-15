Una domenica amara al “Luigi Razza”. Il Modica Calcio incassa 4 gol dalla Vibonese

VIBONESE – MODICA 4 – 0

Marcatori: al 45′ pt. e 38′ st Piriz, al 31′ st e e 43′ st Marsico

VIBO VALENTIA, 15 Novembre 2026 – Una domenica da dimenticare in fretta per il Modica, travolto al “Luigi Razza” di Vibo Valentia con un pesante 0-4. La formazione guidata da Filippo Raciti crolla alla distanza dopo aver tenuto testa agli avversari per quasi tutto il primo tempo, pagando a caro prezzo i cali di tensione nella ripresa.

Il match si sviluppa su binari di grande equilibrio nella prima frazione, con i rossoblù che vanno vicinissimi al vantaggio colpendo una clamorosa traversa con Matias Giardina, autentico protagonista sfortunato della manovra offensiva locale. Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi a reti inviolate, la doccia fredda: al 45′ arriva la rete di Piriz che sblocca il punteggio e manda la Vibonese negli spogliatoi in vantaggio.

Nel secondo tempo la partita cambia volto in modo drastico. I rossoblù accusano il colpo e subiscono l’iniziativa avversaria, non riuscendo più a riaprire l’incontro. La ripresa diventa un incubo per i ragazzi di Raciti: al 31′ arriva il raddoppio firmato da Marsico. Nel finale gli ospiti dilagano, calando il poker con il secondo sigillo personale di Piriz al 38′ e la definitiva rete di Marsico al 43′, che fissa il punteggio sul 0-4.

Una battuta d’arresto pesante che impone una riflessione immediata in casa rossoblù in vista dei prossimi impegni di campionato.

RISULTATI 12^ GIORNATA

Licata – Milazzo 2 – 0

Nissa – Enna 3 – 0

Ragusa – CastrumFavara 1 – 0

Reggina – Sambiase 3 – 2

Trapani – Athletic Palermo 3 – 3

Vibonese – Modica 4 – 0

Vigor Lamezia – Gela 0 – 0

Avola – Digiesse 0 – 1

Nuova Igea – Siracusa 2 – 2

CLASSIFICA

Reggina 29

Vibonese 27

Sambiase 26

Digiesse 21

Nuova Igea, Avola, Milazzo 19

Licata 17

Siracusa (7), Nissa e A.Palermo 15

Modica 13

Trapani (- 5) 10

Vigor Lametia 9

CastrumFavara 8

Ragusa 6

Enna 3

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