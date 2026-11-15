Una domenica amara al “Luigi Razza”. Il Modica Calcio incassa 4 gol dalla Vibonese

VIBONESE – MODICA 4 – 0
Marcatori: al 45′ pt. e 38′ st Piriz, al 31′ st e e 43′ st Marsico
VIBO VALENTIA, 15 Novembre 2026 – Una domenica da dimenticare in fretta per il Modica, travolto al “Luigi Razza” di Vibo Valentia con un pesante 0-4. La formazione guidata da Filippo Raciti crolla alla distanza dopo aver tenuto testa agli avversari per quasi tutto il primo tempo, pagando a caro prezzo i cali di tensione nella ripresa.
Il match si sviluppa su binari di grande equilibrio nella prima frazione, con i rossoblù che vanno vicinissimi al vantaggio colpendo una clamorosa traversa con Matias Giardina, autentico protagonista sfortunato della manovra offensiva locale. Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi a reti inviolate, la doccia fredda: al 45′ arriva la rete di Piriz che sblocca il punteggio e manda la Vibonese negli spogliatoi in vantaggio.
Nel secondo tempo la partita cambia volto in modo drastico. I rossoblù accusano il colpo e subiscono l’iniziativa avversaria, non riuscendo più a riaprire l’incontro. La ripresa diventa un incubo per i ragazzi di Raciti: al 31′ arriva il raddoppio firmato da Marsico. Nel finale gli ospiti dilagano, calando il poker con il secondo sigillo personale di Piriz al 38′ e la definitiva rete di Marsico al 43′, che fissa il punteggio sul 0-4.
Una battuta d’arresto pesante che impone una riflessione immediata in casa rossoblù in vista dei prossimi impegni di campionato.
RISULTATI 12^ GIORNATA
Licata – Milazzo 2 – 0
Nissa – Enna 3 – 0
Ragusa – CastrumFavara 1 – 0
Reggina – Sambiase 3 – 2
Trapani – Athletic Palermo 3 – 3
Vibonese – Modica 4 – 0
Vigor Lamezia – Gela 0 – 0
Avola – Digiesse 0 – 1
Nuova Igea – Siracusa 2 – 2
CLASSIFICA
Reggina 29
Vibonese 27
Sambiase 26
Digiesse 21
Nuova Igea, Avola, Milazzo 19
Licata 17
Siracusa (7), Nissa e A.Palermo 15
Modica 13
Trapani (- 5) 10
Vigor Lametia 9
CastrumFavara 8
Ragusa 6
Enna 3