Emergenza acqua a Ispica: il Sindaco scrive a Iblea Acque tra disservizi, bollette e rischio igienico-sanitario

Ispica, 11 novembre 2026 – La situazione dell’erogazione idrica nel territorio comunale di Ispica ha raggiunto livelli di criticità non più tollerabili. Il Sindaco, Pierenzo Muraglie, ha formalmente indirizzato una dura nota all’Amministratore unico di Iblea Acque Spa, Ing. Stefano Guccione, e per conoscenza al Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Tania Giallongo, per denunciare i gravi e prolungati disservizi che stanno interessando l’intera comunità. La carenza d’acqua, inizialmente circoscritta alle zone rurali o a specifici ambiti del centro storico, si è aggravata nel corso degli ultimi mesi e durante la stagione estiva, estendendosi in modo capillare all’intero territorio comunale. Interi quartieri e aree residenziali si ritrovano completamente a secco per intere giornate o addirittura per settimane consecutive. Una discontinuità tale da superare ampiamente i confini del disagio organizzativo, configurandosi ormai come una vera e propria emergenza igienico-sanitaria che minaccia la salute pubblica, la vivibilità delle abitazioni e la tenuta economica delle attività commerciali e ricettive locali. A rendere il quadro ancor più insostenibile vi è il netto contrasto con le politiche gestionali recentemente intraprese dalla società. Da un lato, Iblea Acque programma aumenti tariffari e annuncia rigide procedure di distacco o riduzione del flusso per i casi di morosità, a fronte di una fatturazione che suscita continue contestazioni da parte degli utenti. Dall’altro, viene evidenziato come risulti inaccettabile pretendere il tempestivo adempimento economico e sanzionare i cittadini quando la controprestazione offerta è gravemente insufficiente e incerta, ben lontana dai livelli minimi garantiti da un servizio pubblico essenziale. La popolazione si trova costretta a dipendere quotidianamente dall’incertezza dei rubinetti o dalla complessa rincorsa all’approvvigionamento tramite autobotti, le cui modalità di gestione straordinaria si rivelano ormai del tutto inadeguate a coprire il fabbisogno cittadino. Alla luce di ciò, l’Amministrazione comunale ha chiesto l’attivazione con la massima urgenza di tutte le azioni correttive e strutturali indispensabili per porre fine in via definitiva all’emergenza.

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