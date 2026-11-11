Protezione Civile, il 26 novembre la 504ª edizione delle “Prove di Sintonia”: il CRMO sarà operativo a Scicli

Scicli, 11 novembre 2026 – Giovedì 26 novembre si svolgerà la 504ª edizione delle “Prove di Sintonia”, la storica esercitazione di Protezione Civile dedicata alla verifica e al mantenimento in efficienza della rete delle telecomunicazioni di emergenza.

Per l’occasione, il CRMO (Centro Radio Mobile Operativo) sarà dislocato in Piazza Italia, a Scicli, dove verrà allestita una postazione operativa per lo svolgimento dell’esercitazione. La città di Scicli sarà così direttamente coinvolta in un’importante attività di verifica del sistema provinciale e nazionale delle comunicazioni di emergenza.

La rete radio interessata dall’esercitazione ha radici storiche profonde. Nacque da un’intuizione di Giuseppe Zamberletti, allora Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile e considerato il padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana. La gestione e il mantenimento operativo della rete furono affidati ai radioamatori dell’ARI (Associazione Radioamatori Italiani), sotto il coordinamento nazionale di Giovanni Romeo (I2RGV).

Nel corso degli anni e durante le principali calamità naturali, questo sistema di comunicazione alternativo ha dimostrato la propria importanza, garantendo collegamenti tra i centri di coordinamento e le squadre impegnate nei soccorsi, soprattutto nelle situazioni in cui le ordinarie reti telefoniche e telematiche possono risultare compromesse.

L’attività operativa prenderà il via alle ore 19:00, con i collegamenti radio locali in banda VHF. La rete metterà in comunicazione i Centri Operativi Comunali (C.O.C.) di tutti i Comuni della provincia di Ragusa con il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) attivato presso la Prefettura di Ragusa.

Alle ore 20:00 seguirà la prova nazionale in banda HF, che consentirà di estendere i collegamenti all’intero territorio nazionale. In questa seconda fase, la Prefettura di Ragusa effettuerà le comunicazioni con:

Le altre Prefetture italiane partecipanti all’esercitazione;

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

Il Comando Generale dei Vigili del Fuoco;

Le unità navali della Marina Militare;

L’Ospedale da campo delle Truppe Alpine.

L’esercitazione rappresenta un appuntamento importante per verificare l’affidabilità delle apparecchiature, la tempestività degli operatori e l’efficacia delle procedure di collegamento, consolidando una rete di comunicazione che costituisce una vera e propria infrastruttura di sicurezza per il Paese.

La presenza del CRMO in Piazza Italia assume anche un importante valore per la comunità di Scicli, offrendo l’occasione per testimoniare concretamente il lavoro svolto dalle componenti operative e dai volontari della Protezione Civile.

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