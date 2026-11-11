Coop Gruppo Radenza, il rispetto si coltiva ogni giorno: un mese di iniziative contro la violenza sulle donne

Ragusa, 11 novembre 2026 – Il rispetto non nasce in un giorno e non può esaurirsi in una ricorrenza. Si costruisce nel tempo, attraverso le parole, i comportamenti e le scelte quotidiane. È da questa convinzione che prende vita “Coltiviamo la Cultura del Rispetto”, la campagna con cui Coop Gruppo Radenza, insieme all’Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, dedica il mese di novembre alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne. Un impegno che va oltre il valore simbolico del 25 novembre e coinvolge supermercati, lavoratori, clienti, scuole e associazioni, trasformando luoghi e gesti della quotidianità in occasioni di riflessione e solidarietà. “Non basta condannare la violenza quando diventa cronaca. Bisogna avere il coraggio e la responsabilità di contrastare quella cultura che troppo spesso la precede e la alimenta”, dichiara Danilo Radenza, CEO di Coop Gruppo Radenza. “Il rispetto si insegna, si impara e soprattutto si pratica. Come impresa che ogni giorno entra in relazione con migliaia di famiglie siciliane, sentiamo il dovere di contribuire a questo cambiamento. I nostri supermercati non sono soltanto luoghi di consumo, ma spazi di incontro e di comunità. Ed è proprio da qui che vogliamo far partire un messaggio capace di raggiungere quante più persone possibile”. La campagna si sviluppa attraverso iniziative che intrecciano informazione, sostegno concreto e cultura. Sugli scontrini dei punti vendita Coop compare il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, per ricordare che chiedere aiuto è possibile e che nessuna donna deve sentirsi sola. Un messaggio rafforzato, in alcuni supermercati, dalla presenza di materiali informativi realizzati grazie alla collaborazione con la Consulta Femminile del Comune di Ragusa. Anche un acquisto quotidiano può diventare un gesto di solidarietà. Dal 15 al 30 novembre, l’1% delle vendite dei mini pandori e mini panettoni Coop sarà destinato al CEDAV, Centro Donne Antiviolenza di Messina. Le confezioni porteranno sei parole che raccontano il senso dell’iniziativa: Amore, Ascolto, Emozioni, Fiducia, Abbraccio e Rispetto. A Catania, invece, il sostegno al Centro Antiviolenza Thamaia prenderà forma attraverso il progetto artistico e solidale “BAG D’AUTRICE”, con shopper illustrate da quattro artiste. Ma la prevenzione passa soprattutto dall’educazione. Per questo la campagna entrerà nelle scuole di Catania con un incontro dedicato alla violenza di genere e coinvolgerà anche i dipendenti di NEW FDM in un percorso di sensibilizzazione e aggiornamento. Il linguaggio della cultura sarà protagonista anche a Palermo, il 27 novembre, con il monologo di Valeria Perdonò “Amorosi assassini… una commedia che (non) fa ridere”, in collaborazione con il Keynes Institute, il Centro Studi Pio La Torre e Legacoop Sicilia. “Crediamo che il cambiamento debba cominciare dall’educazione e dalla consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni”, sottolinea Radenza. “Ma sarebbe un errore pensare che il rispetto sia una materia da insegnare soltanto ai ragazzi. È una responsabilità che riguarda anche gli adulti, le imprese e il mondo del lavoro. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i nostri collaboratori: non possiamo promuovere all’esterno valori che non ci impegniamo a coltivare ogni giorno anche all’interno della nostra organizzazione”. Un percorso che si inserisce nel più ampio impegno di Coop a favore dell’educazione affettiva e della parità di genere, nella convinzione che la prevenzione della violenza richieda un cambiamento culturale profondo, capace di partire dalle relazioni più semplici e arrivare all’intera società. “Una giornata può accendere i riflettori su un problema, ma non può risolverlo. La vera sfida è riuscire a tenerli accesi anche quando l’attenzione mediatica si spegne”, conclude Danilo Radenza. “Abbiamo scelto di chiamare questa campagna ‘Coltiviamo la Cultura del Rispetto’ perché il rispetto, proprio come un seme, ha bisogno di cura, attenzione e continuità. Non possiamo pretendere di raccogliere domani ciò che oggi non abbiamo il coraggio di seminare. E noi, come impresa e come parte integrante della comunità siciliana, vogliamo fare la nostra parte. Ogni giorno, non soltanto il 25 novembre”.

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