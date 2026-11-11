Ragusa. Contributo affitti 2025, al via le domande per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione

Ragusa, 11 novembre 2026 – Dal 10 al 30 novembre 2026 sarà possibile presentare la domanda online. La Regione Siciliana mette a disposizione oltre 17 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto.

Un aiuto concreto per chi incontra difficoltà nel sostenere le spese dell’affitto. La Regione Siciliana ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi destinati a sostenere il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2025.

La misura, prevista dalla legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, prevede uno stanziamento complessivo di 17 milioni e 320 mila euro a favore dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, con un contratto di affitto regolarmente registrato.

Quando e come presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 9.00 del 10 novembre alle ore 18.00 del 30 novembre 2026, attraverso la piattaforma regionale:

https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione

Per accedere è necessario utilizzare lo SPID di livello 2 oppure la Carta d’identità elettronica (CIE).

Chi può richiedere il contributo

Possono presentare domanda le persone con cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea. Possono partecipare anche le persone cittadine di Paesi extra UE, purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità e degli ulteriori requisiti previsti dal bando.

È necessario:

avere avuto, per l’anno 2025, un contratto di affitto a uso abitativo regolarmente registrato;

– avere la residenza nell’immobile per il quale si richiede il contributo;

– essere in possesso di un’attestazione ISE/ISEE in corso di validità.

Quanto può essere riconosciuto

Il bando prevede due fasce di accesso, in base al valore ISEE e al peso dell’affitto sul reddito familiare:

– Fascia A: ISEE pari o inferiore a 13.659,88 euro, con un affitto annuo che incide per oltre il 14% sul valore ISEE. Il contributo massimo è di 3.098,74 euro.

– Fascia B: ISEE pari o inferiore a 15.639,40 euro, con un affitto annuo che incide per oltre il 24% sul valore ISEE. Il contributo massimo è di 2.324,05 euro.

L’importo effettivo sarà calcolato in base al rapporto tra il canone annuo di affitto e il valore ISEE. La somma riconosciuta dipenderà anche dalle risorse disponibili. Se le richieste saranno superiori ai fondi stanziati, la Regione predisporrà una graduatoria per individuare chi potrà beneficiare del contributo.

Quali documenti servono

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione:

– copia del contratto di affitto regolarmente registrato;

– copia della ricevuta di pagamento della tassa di registrazione, se dovuta;

– attestazione ISE/ISEE in corso di validità.

Per ricevere aiuto nella compilazione è possibile rivolgersi ai CAF aderenti, ai Sindacati degli inquilini accreditati e agli uffici comunali competenti.

È importante ricordare che la domanda deve essere presentata direttamente dalla persona interessata, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE.

La verifica delle domande e il pagamento dei contributi saranno curati direttamente dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Il Comune di Ragusa invita tutte le persone interessate a verificare i requisiti e a presentare la domanda entro i termini previsti.

Il 30 novembre, alle ore 18.00, la piattaforma chiuderà e non sarà più possibile inviare le richieste.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda è possibile rivolgersi ai CAF aderenti, ai Sindacati degli inquilini accreditati e agli uffici comunali competenti.

Per eventuali problemi tecnici con la piattaforma regionale è disponibile l’indirizzo email fondolocazionehelp@regione.sicilia.it. Sul portale è inoltre presente una sezione FAQ con le risposte alle domande più frequenti.

Il bando completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa.

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