ROMA, 07 Novembre 2026 – Sulla base di indiscrezioni provenienti da ambienti curiali, il Nunzio Apostolico in Italia, S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra, avrebbe esortato S.E.R. Mons. Rosario Gisana a rinunciare al governo pastorale della Diocesi di Piazza Armerina, agendo su impulso del Sommo Pontefice. Nonostante i tentativi del Vescovo modicano di ottenere un’udienza papale per chiarire la propria posizione, la richiesta non ha al momento trovato riscontro. In merito all’eventuale presentazione o accettazione delle dimissioni, la Sala Stampa vaticana si è limitata a rinviare ai successivi Bollettini ufficiali, conformemente al Segreto Pontificio che copre la materia. Qualora l’intervento del Nunzio venisse ufficializzato, si tratterebbe di un segnale formale della Santa Sede verso una transizione episcopale, sebbene restino da decifrare le ragioni del mancato ricevimento in udienza.
Il 14 maggio 2026 la Cassazione ha reso definitiva la condanna di Don Giuseppe Rugolo a tre anni di reclusione per violenza sessuale su minori. In un procedimento distinto, il Vescovo di Piazza Armerina, S.E.R. Mons. Rosario Gisana, e il Vicario giudiziale della Diocesi, Mons. Vincenzo Murgano, sono imputati per falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel caso Rugolo. La Procura ha chiesto due anni di reclusione per ciascuno.
La pronuncia è attesa l’11 dicembre prossimo presso il Tribunale di Enna.
Diocesi di Piazza Armerina. Il Nunzio esorta Mons. Gisana alle dimissioni, attesa la sentenza di Enna
ROMA, 07 Novembre 2026 – Sulla base di indiscrezioni provenienti da ambienti curiali, il Nunzio Apostolico in Italia, S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra, avrebbe esortato S.E.R. Mons. Rosario Gisana a rinunciare al governo pastorale della Diocesi di Piazza Armerina, agendo su impulso del Sommo Pontefice. Nonostante i tentativi del Vescovo modicano di ottenere un’udienza papale per chiarire la propria posizione, la richiesta non ha al momento trovato riscontro. In merito all’eventuale presentazione o accettazione delle dimissioni, la Sala Stampa vaticana si è limitata a rinviare ai successivi Bollettini ufficiali, conformemente al Segreto Pontificio che copre la materia. Qualora l’intervento del Nunzio venisse ufficializzato, si tratterebbe di un segnale formale della Santa Sede verso una transizione episcopale, sebbene restino da decifrare le ragioni del mancato ricevimento in udienza.
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5 commenti su “Diocesi di Piazza Armerina. Il Nunzio esorta Mons. Gisana alle dimissioni, attesa la sentenza di Enna”
Nella sostanza prima la chiamata di Dio per compiere il suo ministero in terra ora lo stesso Dio vuole le dimissioni!
Nell’attesa del tribunale divino, aspettiamo la sentenza di quello terreno non dimenticando che le vie del Signore sono infinite e misteriose.
…e tutto ciò dimostra come in quei contesti ” si predica bene e si razzola male!”. D’altra parte sono uomini…e di spirituale non hanno niente. Utilizzano solo “il nome di Dio invano” per raggiungere i loro sporchi fini e soddisfare i loro bisogni personali. Metteteli dentro e buttate la chiave!
Si Signora Carmela!!!!buttare assolutamente le chiavi! Non hanno giustificazioni, né terrene né divine, né di vino!Sono solo esseri schifosi,abietti ,senza morale e sotto mentite spoglie.
Dovrebbero essere tanti altri a dimettersi nel Vaticano.
Spero che Mons Gisana non si dimetta dimostrando i fatti come stanno.
Mons Gisana forse l’unico nel Vaticano per Vocazione.
Stupefacente che persone denunciano violenze subite tanti anni fa, e soprattutto visto l’età all’epoca dei fatti perché non svincolarsi e denunciare.
L’errore della Chiesa sta nel fatto che preti con queste devianze vengano trasferiti altrove invece di denunciare ed espellere dalla Chiesa.
Conosco personalmente Mons Gisana, come tutta la sua famiglia, e posso confermare famiglia esemplare.
Vada avanti e non si dimetta, sono tanti altri che dovrebbero dimettersi, che non sono degni dell’ abito e ruolo che ricoprono.
Caro Modicano, come può avere stima di una persona che ha mentito in un tribunale per difendere un suo pari che ha usato violenza su bambini? Come può prendere sul serio una persona che viola gli stessi principi che predica e che pretende che gli altri rispettino? Se fra quei bambini violentati ci fosse stato anche suo figlio…la penserebbe ancora allo stesso modo?