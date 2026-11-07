Diocesi di Piazza Armerina. Il Nunzio esorta Mons. Gisana alle dimissioni, attesa la sentenza di Enna

ROMA, 07 Novembre 2026 – Sulla base di indiscrezioni provenienti da ambienti curiali, il Nunzio Apostolico in Italia, S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra, avrebbe esortato S.E.R. Mons. Rosario Gisana a rinunciare al governo pastorale della Diocesi di Piazza Armerina, agendo su impulso del Sommo Pontefice. Nonostante i tentativi del Vescovo modicano di ottenere un’udienza papale per chiarire la propria posizione, la richiesta non ha al momento trovato riscontro. In merito all’eventuale presentazione o accettazione delle dimissioni, la Sala Stampa vaticana si è limitata a rinviare ai successivi Bollettini ufficiali, conformemente al Segreto Pontificio che copre la materia. Qualora l’intervento del Nunzio venisse ufficializzato, si tratterebbe di un segnale formale della Santa Sede verso una transizione episcopale, sebbene restino da decifrare le ragioni del mancato ricevimento in udienza.

Il 14 maggio 2026 la Cassazione ha reso definitiva la condanna di Don Giuseppe Rugolo a tre anni di reclusione per violenza sessuale su minori. In un procedimento distinto, il Vescovo di Piazza Armerina, S.E.R. Mons. Rosario Gisana, e il Vicario giudiziale della Diocesi, Mons. Vincenzo Murgano, sono imputati per falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel caso Rugolo. La Procura ha chiesto due anni di reclusione per ciascuno.

La pronuncia è attesa l’11 dicembre prossimo presso il Tribunale di Enna.

Salva