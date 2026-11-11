Tifoso del Modica Calcio oltraggia le forze dell’ordine: scatta il DASPO del Questore di Ragusa

RAGUSA, 11 Novembre 2026 – Un nuovo provvedimento Daspo è stato emesso dal Questore di Ragusa ed eseguito dagli agenti della Polizia di Stato nei confronti di un sostenitore del Modica Calcio. La misura è scaturita a seguito di un’articolata attività investigativa condotta in stretta sinergia dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e dal personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

I fatti contestati sono avvenuti all’interno dello stadio comunale “Pietro Scollo” di Modica in occasione di un incontro casalingo valevole per il girone I del campionato di Serie D 2026/2027. Nel corso della partita, il tifoso si è reso responsabile di condotte violente, minacce e oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, ponendo in essere azioni volte a turbare il regolare svolgimento del servizio di ordine e sicurezza pubblico allestito per l’evento sportivo.

All’esito degli accertamenti e della ricostruzione degli episodi da parte degli inquirenti, per l’uomo è scattato il divieto di accesso agli impianti dove si svolgono manifestazioni sportive. Il provvedimento notificato impone il Daspo per la durata di un anno, periodo durante il quale il destinatario non potrà assistere alle competizioni calcistiche su tutto il territorio nazionale.

Salva