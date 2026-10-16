Amministrative a Scicli: Italia Viva e Psi rilanciano l’unità del centrosinistra e propongono le primarie di coalizione

SCICLI, 16 Ottobre 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative di primavera a Scicli, il dibattito politico entra nel vivo. Italia Viva e Partito Socialista Italiano, che durante gli ultimi incontri hanno avanzato la candidatura di Marianna Buscema alla carica di primo cittadino, prendono atto con rispetto e apprezzamento delle diverse personalità e delle proposte emerse sul tavolo di confronto, ritenendole tutte meritevoli di grande attenzione.

Proprio a partire dalla qualità delle opzioni in campo e dalla fermissima determinazione nel costruire una coalizione ampia, inclusiva e coesa, le due forze politiche ritengono che sia ormai giunto il momento di accelerare i tempi per individuare un percorso condiviso che conduca direttamente alle primarie di coalizione. Secondo Italia Viva e Psi, le primarie rappresentano lo strumento più democratico e trasparente per consentire a tutte le energie dell’area progressista di confrontarsi. La partecipazione diretta dei cittadini permetterà infatti di scegliere la candidatura in grado di interpretare al meglio le esigenze della comunità e di garantire le maggiori possibilità di vittoria nella competizione elettorale.

Per le due sigle politiche, l’unità del centrosinistra non può essere un semplice slogan, ma costituisce una condizione indispensabile per offrire alla città una prospettiva di governo nuova, credibile e solida. Tale coesione deve necessariamente basarsi sul coinvolgimento di tutte le forze che si riconoscono in questo perimetro politico e sulla comune volontà di costruire un progetto condiviso, trasformando le differenze da potenziale ostacolo a ricchezza da valorizzare attraverso regole certe e percorsi partecipati.

Per passare dalle intenzioni ai fatti e dare un seguito operativo al confronto, Italia Viva e Partito Socialista hanno promosso una nuova riunione fissata per il prossimo mercoledì. All’incontro sono invitati il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra Italiana, Start Scicli, Scicli Bene in Comune, Controcorrente e tutte le altre realtà civiche e politiche del territorio che si riconoscono nell’area di centrosinistra. L’obiettivo primario del tavolo sarà quello di definire, attraverso un dialogo aperto, la data e il metodo per la celebrazione delle primarie di coalizione, fissando tempi e modalità d’azione per presentarsi agli elettori con una proposta politica forte e competitiva.

Salva