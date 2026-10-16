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SAC. Possibili disagi al traffico aereo su Catania e Comiso per guasto Enav

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Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA/COMISO, 16 Ottobre 2026 – A causa di un guasto ai sistemi ENAV per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni.

SAC sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è al lavoro per garantire l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della Società è, inoltre, sul posto per supportare i passeggeri.

Si invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

© Riproduzione riservata

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1 commento su “SAC. Possibili disagi al traffico aereo su Catania e Comiso per guasto Enav”

  1. Nino

    Capisco che ormai viaggiare in aereo è diventato impossibile, tra Etna, scioperi e guasti vari…… purtroppo non ci sono alternative treni, autostrade, superstrade ecc…anni di abbandono del piano trasporti, portano a questo. L’ importante che i politici regionali, arrivano a prendere la pensione fra qualche mese poi vaffanculo la Sicilia con i siciliani ed i loro problemi.

    4

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