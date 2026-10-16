SAC. Possibili disagi al traffico aereo su Catania e Comiso per guasto Enav

CATANIA/COMISO, 16 Ottobre 2026 – A causa di un guasto ai sistemi ENAV per il controllo del traffico aereo su scala nazionale, anche presso gli aeroporti di Catania e Comiso si registrano ripercussioni sull’operatività dei voli, con possibili ritardi e cancellazioni.

SAC sta monitorando l’evoluzione della situazione ed è al lavoro per garantire l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali. Il personale della Società è, inoltre, sul posto per supportare i passeggeri.

Si invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

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