Omicidio Russo a Vittoria: processo d’appello a Catania, la difesa chiede una nuova perizia psichiatrica per Alex Ventura

CATANIA, 16 Ottobre 2026 – Si riapre davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Catania il caso relativo all’omicidio di Giovanni Russo, il giovane di Vittoria ucciso il 27 febbraio 2024. Al centro del giudizio di secondo grado vi è la richiesta della difesa di disporre una nuova perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato, Alex Ventura, condannato in primo grado alla pena di 26 anni di reclusione. Il nodo centrale del processo ruota infatti attorno alla capacità di intendere e di volere del giovane al momento del delitto.

A sostegno della richiesta di un nuovo accertamento peritale, i legali della difesa hanno presentato una consulenza specialistica di parte che giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle individuate dal perito nominato dalla Corte nel corso del primo grado di giudizio, riaprendo così il dibattito sulle reali condizioni mentali dell’imputato al momento dei fatti.

La tragica vicenda risale alla fine di febbraio del 2024 quando, secondo la ricostruzione della Procura, Ventura avrebbe incrociato casualmente la vittima nei pressi della propria abitazione. L’imputato sarebbe quindi rientrato in casa per prendere un fucile con il quale ha poi sparato a distanza ravvicinata contro Russo, uccidendolo. A rendere ancora più sconcertante il quadro investigativo è il presunto movente individuato dagli inquirenti: l’origine dell’odio sarebbe da rintracciare in una lite banale avvenuta due anni prima per una sigaretta negata, un episodio apparentemente insignificante che avrebbe alimentato nel tempo un rancore profondo, sfociato infine nel tragico epilogo.

I riflettori restano ora puntati sulla prossima udienza, fissata per il 10 dicembre, data in cui è attesa la requisitoria del Procuratore generale e nella quale si capirà quali decisioni orienteranno l’esito di questo secondo grado di giudizio.

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