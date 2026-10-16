Basket. La Passalacqua Ragusa in trasferta a Napoli, Seletti: “Squadra pronta e determinata”

Ragusa, 16 ottobre 2026 – Terzo turno del campionato di basket di serie A2 femminile Credem Banca. La Passalacqua Ragusa che ha esordito vincendo la prima in casa ed ha osservato il turno di stop, è pronta ad affrontare in trasferta la Unitiva Napoli Women.

Due settimane dall’ultimo match disputato, per le aquile di Ragusa, che ne hanno approfittato per concentrarsi sui meccanismi di squadra e preparare al meglio la trasferta. Per la matricola Napoli, reduce da un doppio successo, il primo contro Umbertide ai supplementari ed il secondo contro Matelica, il morale è alto; nell’ultimo turno, nonostante le assenze di Kosla e Gesuele, la vittoria ottenuta in terra marchigiana è stata convincente.

Ragusa ritroverà da avversaria Chiara Grattini, che con le biancoverdi ha disputato il finale della scorsa stagione e che oggi è uno dei punti di riferimento di Napoli assieme a Berrad, Kosla e Ovner. Tra le note curiose, il faccia a faccia delle sorelle Leghissa: Nicole a Napoli ed Elisa a Ragusa, giocheranno una contro l’altra.

“L’Unitiva Napoli Women fino a qui è stata una squadra sorprendente nei primi due turni; ha giocato due match molto diversi tra loro – commenta Paolo Seletti, coach della Passalacqua -. Noi abbiamo preparato la gara con grande intensità, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale. Dobbiamo mettere in campo precisione e attenzione soprattutto in difesa; Napoli sta tirando con ottime percentuali. I loro tiri sono tutti ben costruiti, hanno tante giocatrici che colpiscono dall’arco grande. La loro aggressività a tutto campo crea vantaggi sostenuti e aiutati anche da molti blocchi su chi porta palla. Dovremo allacciarci le scarpe strette il doppio rispetto al normale per venirne a capo. Parafrasando Goete – conclude Seletti – sarà un’impresa vedere Napoli e…sopravvivere, ma siamo fiduciosi e determinati”

Il match si giocherà domenica 18 ottobre al Palabarbuto di Napoli, con inizio alle 20.00 e verrà arbitrato dai signori Marcello Manco e Marco Guarino. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta su Flima.tv.

Salva