Ponte Milano-Palermo a Modica: il 6 novembre la posa della targa commemorativa dopo 22 anni di battaglie. Riceviamo

Egregio Direttore,

sono il signor Giovanni Amore e desidero informarvi che, dopo ben 22 anni di segnalazioni e solleciti attraverso la stampa locale — come Il Dialogo, ai tempi della buonanima del Professore Piero Vernuccio, proseguendo poi con il figlio Nele e con l’attuale direttore della testat, Paolo Oddo, e ancora con la buonanima di Luisa Montù, con Il Domani Ibleo e con RTM, e dopo anni trascorsi nell’impossibilità di trovare un interlocutore politico che ascoltasse le mie richieste sulla necessità urgente di manutenzione, messa in sicurezza e ristrutturazione delle ringhiere perimetrali del ponte Milano-Palermo, a Modica, finalmente qualcosa si è mosso.

Tre giorni prima del 2 gennaio 2026, data in cui ricorreva il 75° anniversario del crollo della strada e delle case (‘ro Renti) in cui persero la vita una donna e due bambini — vittime purtroppo dimenticate da tutti —, ho protocollato una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, per invitarla ad organizzare una commemorazione in memoria di quella tragedia. La giornata del 2 gennaio è stata a dir poco commovente. In tutti questi anni, tra le mie richieste, avevo sempre sollecitato anche la realizzazione di una targa commemorativa con i nomi dei caduti e l’istituzione di un appuntamento annuale per ricordarli.

In seguito, la consigliera comunale Elena Frasca ha presentato una mozione sia per la manutenzione del ponte, sia per far sì che il 2 gennaio di ogni anno venga ripetuta la commemorazione e venga apposta la targa in un luogo da noi individuato. Per la realizzazione materiale della targa si è speso in prima persona il signor Fabio Lorefice.

Nei giorni scorsi, la Presidente Minardo mi ha telefonato per comunicarmi la data ufficiale della posa della targa: si terrà il 6 novembre alle 11.

Avrei il grande piacere di avere accanto a me, in questa occasione, tutti coloro che in questi lunghi anni hanno combattuto insieme al sottoscritto e mi hanno sostenuto attraverso articoli, editoriali cartacei e testate online, aiutandomi a portare a termine e a vincere questa sofferta e importante battaglia.

Con osservanza,

Giovanni Amore

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