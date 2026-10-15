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Politica | Scicli

Forza Italia Scicli sul PUG: «Adottato il documento preliminare. Ma il Consiglio Comunale perde una grande occasione»

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SCICLI, 15 Ottobre 2026 – Prosegue il percorso verso il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Scicli. Nella giornata odierna, il Commissario Straordinario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale, Ing. Salvatore Cirone, ha adottato il documento preliminare del PUG, redatto dal progettista incaricato, Prof. Giuseppe Trombino, su proposta del Responsabile del Settore V e RUP del procedimento, Ing. Andrea Pisani.
Questo passaggio rappresenta un tassello cruciale per la pianificazione futura e lo sviluppo sostenibile del territorio, delineando le linee guida strategiche che orienteranno la crescita della città nei prossimi anni e aprendo la fase per la redazione del PUG definitivo.
Su una materia di così vitale importanza per lo sviluppo sociale ed economico di Scicli, Forza Italia esprime il proprio rammarico per l’ennesima occasione persa da parte dell’assise cittadina.
“L’adozione del PUG rappresenta uno degli atti politici e amministrativi più alti per la vita di una comunità. È un vero peccato che il Consiglio Comunale non abbia avuto il piacere, l’onore e la sensibilità politica di discutere e approvare direttamente in aula uno strumento fondamentale per la pianificazione del territorio. Lasciare che una scelta così determinante venga ratificata da un organo commissariale significa privare il massimo consesso democratico della città del suo ruolo guida e decisionale”.

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