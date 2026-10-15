Giarratana, cade da una sedia. Trauma cranico per una bimba: soccorsa in elicottero

GIARRATANA, 15 Ottobre 2026 – Momenti di grande apprensione si sono vissuti questa mattina a Giarratana per un incidente domestico che ha visto coinvolta una bambina di appena un anno, figlia di una famiglia svedese in vacanza nel territorio ibleo. La piccola è rimasta ferita a causa di una caduta accidentale avvenuta all’interno di una struttura ricettiva della zona.

Secondo quanto si apprende, la bimba sarebbe caduta da una sedia battendo violentemente la testa sul pavimento. L’impatto ha destato immediata e forte preoccupazione tra i genitori e il personale dell’albergo, che si sono subito mobilitati per prestare i primi soccorsi.

La piccola è stata inizialmente accompagnata presso un ambulatorio medico del paese. I sanitari locali hanno riscontrato un trauma cranico ritenuto significativo, valutando necessario un immediato approfondimento in sede ospedaliera. È stato, quindi, attivato il sistema di emergenza sanitaria: da Chiaramonte Gulfi è giunta un’ambulanza con medico a bordo e, considerate le condizioni della giovane paziente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero è atterrato in un’area individuata nelle vicinanze e ha successivamente trasportato la bambina a Catania, dove è stata presa in carico dai medici di una struttura ospedaliera specializzata. Nelle prime fasi dell’assistenza sanitaria, la bimba è stata intubata e stabilizzata per consentire di eseguire in sicurezza tutti gli accertamenti diagnostici necessari.

Le notizie giunte nel pomeriggio hanno fortunatamente restituito un quadro decisamente più rassicurante. La Tac e gli ulteriori esami eseguiti nell’ospedale etneo hanno infatti escluso conseguenze gravi legate al trauma. L’esito ha permesso ai sanitari e ai familiari di tirare un sospiro di sollievo, prospettando un regolare percorso di guarigione.

Salva