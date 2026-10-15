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Politica | Scicli

Scicli, Urbanistica: adottato il documento preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG)

Dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, Ing. Salvatore Cirone
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Scicli, 15 ottobre 2026 – Prosegue il percorso del nuovo Piano Urbanistico Generale. In data odierna, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, Ing. Salvatore Cirone, ha adottato il documento preliminare del PUG, redatto dal progettista Prof. Giuseppe Trombino.

L’adozione dell’atto è avvenuta su proposta del Responsabile del Settore V, nonché Responsabile del procedimento del piano, Ing. Andrea Pisani.

Questo passaggio rappresenta un fondamentale tassello per la pianificazione futura e lo sviluppo sostenibile del territorio, delineando le linee guida strategiche che guideranno la crescita della città nei prossimi anni. Con l’adozione del documento preliminare si apre ora la fase di redazione del definitivo di PUG.

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