  • 15 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Ottobre 2026 -
giarratana | Sanità

Povertà sanitaria. A Giarratana ambulatorio mobile ogni martedì: cure e farmaci gratuiti per le fasce più fragili

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 14 ottobre 2026 – Contrastare la povertà sanitaria e ridurre le diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. Con questo obiettivo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
promuove il progetto PNES “Contrastare la povertà sanitaria”, che prevede l’attivazione di ambulatori di prossimità per garantire cure e assistenza alle persone in condizioni di fragilità socio-economica.
Anche il Comune di Giarratana rientra nel progetto. In paese è presente un ambulatorio mobile attrezzato ogni martedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nei pressi del Centro Diurno di via della Solidarietà.
Due i servizi previsti:

– Prestazioni sanitarie cliniche gratuite presso gli ambulatori di prossimità;
– Farmaci di fascia A e C forniti gratuitamente dalle farmacie private aderenti, previa prescrizione medica.
Il servizio è rivolto a chi si trova in condizione di fragilità:

– Persone con ISEE inferiore a 10.000 euro,
– Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) e cittadini europei non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (ENI);
– Persone con esenzione per basso reddito;
– Persone riconosciute indigenti dai Servizi Sociali comunali ;
– Persone in difficoltà socio-economica segnalate dagli Enti del Terzo Settore.
L’accesso è libero. È possibile anche essere indirizzati dai medici di medicina generale o dai Servizi Sociali del Comune. Gli Enti del Terzo Settore possono facilitare l’accesso e accompagnare i beneficiari nel percorso di assistenza.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Giarratana: 0932 1914191 – 0932 1914171.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Povertà sanitaria. A Giarratana ambulatorio mobile ogni martedì: cure e farmaci gratuiti per le fasce più fragili”

  1. Tonino Spinello

    In poche parole le persone meno fortunate possono curarsi solo il Martedì e solo per 2 ore. Questo tanto per togliere le disuguaglianze e “Contrastare la povertà sanitaria”.
    Quanta bontà d’animo hanno i nostri sanitari che con le tasse dei contribuenti diventano benefattori. O malefattori? Boh, fate un po’ voi.

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube