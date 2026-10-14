Povertà sanitaria. A Giarratana ambulatorio mobile ogni martedì: cure e farmaci gratuiti per le fasce più fragili

Giarratana, 14 ottobre 2026 – Contrastare la povertà sanitaria e ridurre le diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. Con questo obiettivo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

promuove il progetto PNES “Contrastare la povertà sanitaria”, che prevede l’attivazione di ambulatori di prossimità per garantire cure e assistenza alle persone in condizioni di fragilità socio-economica.

Anche il Comune di Giarratana rientra nel progetto. In paese è presente un ambulatorio mobile attrezzato ogni martedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nei pressi del Centro Diurno di via della Solidarietà.

Due i servizi previsti:

– Prestazioni sanitarie cliniche gratuite presso gli ambulatori di prossimità;

– Farmaci di fascia A e C forniti gratuitamente dalle farmacie private aderenti, previa prescrizione medica.

Il servizio è rivolto a chi si trova in condizione di fragilità:

– Persone con ISEE inferiore a 10.000 euro,

– Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) e cittadini europei non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (ENI);

– Persone con esenzione per basso reddito;

– Persone riconosciute indigenti dai Servizi Sociali comunali ;

– Persone in difficoltà socio-economica segnalate dagli Enti del Terzo Settore.

L’accesso è libero. È possibile anche essere indirizzati dai medici di medicina generale o dai Servizi Sociali del Comune. Gli Enti del Terzo Settore possono facilitare l’accesso e accompagnare i beneficiari nel percorso di assistenza.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Giarratana: 0932 1914191 – 0932 1914171.

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