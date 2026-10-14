In fuga allo stop della volante nel centro di Ragusa: arrestato per spaccio con droga e 2.500 euro in contanti

RAGUSA, 14 Ottobre 2026 – Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Ragusa. Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei consueti controlli del territorio durante le ore notturne, hanno tratto in arresto un uomo sorpreso con un ingente quantitativo di droga e una consistente somma di denaro.

L’operazione è scattata quando l’equipaggio di una volante della Questura ha notato l’uomo a bordo di un motociclo in compagnia di una donna. Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine, essendo stato denunciato solo pochi giorni prima per guida senza patente con recidiva. Alla vista della pattuglia, nel tentativo di sfuggire al controllo, l’uomo ha parcheggiato precipitosamente il mezzo per poi darsi alla fuga a piedi insieme alla donna. Il tentativo si è rivelato vano: i poliziotti li hanno prontamente raggiunti e bloccati.

I successivi controlli, estesi sia alla perquisizione personale sia a quella domiciliare, hanno confermato i dubbi degli agenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 164 grammi di hashish, 18 grammi di marijuana, diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi e circa 2.500 euro in contanti, somma della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Oltre all’arresto per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, a causa dell’atteggiamento ostile e minaccioso mantenuto durante le fasi del controllo, nonché per la reiterata guida senza patente nel biennio. Una volta espletati gli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il fermato è stato condotto presso la Casa Circondariale locale.

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