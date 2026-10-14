È scomparso il geologo Filippo Cappotto

Palermo, 14 ottobre 2026 – Con profondo dolore, sgomento e incredulità, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia comunica la prematura e improvvisa scomparsa del geologo Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, presidente della Fondazione Centro Studi del CNG nonché vicepresidente della Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile, carica assunta appena pochi giorni fa.

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Sicilia dal 1986, si era laureato in Geologia presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1984, con una tesi sull’evoluzione geochimica dei complessi ercinici. Nel corso della sua lunga attività di geologo libero professionista, quale titolare dello studio K&Geology di Ficarra, ha maturato una significativa esperienza nei settori dei georischi, della pianificazione territoriale, della Protezione Civile, della Microzonazione Sismica e della riqualificazione ambientale.

Dal 2018 ha ricoperto la carica di presidente della rete professionale “MZS Sicilia”, assumendo il ruolo di Project Manager per gli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 e 3 e per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in 201 Comuni siciliani. Un impegno di grande rilievo, attraverso il quale ha contribuito concretamente alla conoscenza del territorio, alla prevenzione dei rischi e alla costruzione di condizioni di maggiore sicurezza per le comunità siciliane.

Particolarmente significativo è stato il suo impegno nelle grandi emergenze che hanno interessato i Nebrodi. Dopo la devastante frana di San Fratello del febbraio 2010, fu impegnato nelle indagini, nel monitoraggio dei versanti e negli studi necessari alla comprensione dell’evoluzione del dissesto. Analogamente, mise la propria esperienza al servizio delle comunità di numerosi altri centri del Messinese, operando accanto alle amministrazioni e contribuendo, attraverso il proprio lavoro, alla tutela del territorio e alla sicurezza collettiva.

La sua scomparsa rappresenta una gravissima perdita per l’intera comunità professionale e per le istituzioni alle quali ha dedicato, con rigore, competenza e straordinaria dedizione, una parte significativa della propria vita.

Il presidente Paolo Mozzicato, il Consiglio dell’Ordine e tutti i geologi siciliani si stringono con profondo affetto e sincera partecipazione alla moglie Elina, al figlio Lorenzo, ai familiari, alla comunità di Ficarra e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un tratto del proprio cammino umano e professionale.

“Resta il patrimonio di conoscenze, di esperienze e di valori che Filippo ha saputo costruire e trasmettere, insieme alla testimonianza di un uomo che ha interpretato la professione come responsabilità, servizio e impegno civile” dichiara il presidente Mozzicato.

I funerali si terranno domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 15.30, a Ficarra, presso la Chiesa delle Logge.

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