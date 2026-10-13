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Politica | Pozzallo

Pozzallo. I vertici pozzallesi di “Sud chiama Nord” abbandonano Cateno De Luca

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POZZALLO, 13 Ottobre 2026 – Terremoto politico nel movimento autonomista “Sud chiama Nord”. A seguito dei recenti sviluppi e degli accordi sanciti a livello nazionale tra il leader Cateno De Luca e i vertici di Fratelli d’Italia, il circolo pozzallese del partito ha deciso di chiudere definitivamente i battenti e di interrompere ogni attività politica sotto il simbolo dell’ex sindaco di Messina.
Nonostante la dirigenza nazionale di Sud chiama Nord rivendichi la conservazione del proprio simbolo, della lista e dell’identità politica, la direzione intrapresa appare ormai segnata: un’intesa stretta con il centrodestra che ha provocato una profonda spaccatura con la base territoriale.
A spiegare le ragioni della rottura sono stati i fondatori e responsabili del circolo pozzallese – Carmelo Distefano, Antonio Monaca, Maria Migliore e Angela La Terra – che hanno diramato un duro e dettagliato comunicato ufficiale per prendere formalmente e irrevocabilmente le distanze da De Luca.
«In questi giorni è stato finalmente svelato il senso di tutti i viaggi a Roma di Cateno De Luca. Tenendo all’oscuro i circoli del partito presenti sui territori, De Luca ha deciso, pensiamo, in accordo con alcuni suoi fedelissimi “colonnelli”, di accordarsi con “l’associazione Meloni & co.” allo scopo di garantirsi un posticino in prima fila alle prossime politiche”.

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