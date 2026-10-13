Boeing E-4B, l’aereo del giorno del giudizio: il comando americano che sopravvive alla guerra nucleare

Lo chiamano Doomsday Plane, l’aereo dell’Apocalisse L’E-4B Nightwatch rappresenta così una delle espressioni più concrete della strategia americana di sopravvivenza nucleare. Quattro velivoli, uno sempre in stato di allerta, costituiscono una delle componenti più riservate della difesa strategica statunitense. Un gigantesco quadrimotore derivato dal Boeing 747-200, trasformato dall’Aeronautica militare statunitense in un centro di comando volante, capace di operare anche quando le infrastrutture terrestri siano state distrutte o rese inutilizzabili da un attacco nucleare. Non è un aereo presidenziale come l’Air Force One. La sua missione è assicurare che il presidente degli Stati Uniti, il segretario alla Difesa e i vertici militari possano continuare a esercitare le proprie funzioni e comunicare con le forze armate anche nelle condizioni più estreme. La flotta con base a Offutt nel Nebraska, garantisce che almeno uno dei 4 sia sempre in stato di massima allerta, pronto a essere impiegato in caso di emergenza. Questo non significa che sia sempre in volo, ma che equipaggi e strutture operative devono garantire una capacità di risposta continua. All’interno, il velivolo ospita sale operative, postazioni di comunicazione, ambienti per riunioni strategiche e spazi destinati al personale. Può accogliere fino a 112 persone e dispone di sofisticati sistemi radio e satellitari per mantenere i collegamenti con le forze militari americane, comprese quelle nucleari. Una delle sue caratteristiche più importanti è la protezione contro gli impulsi elettromagnetici, che potrebbero compromettere i sistemi elettronici durante un’esplosione nucleare. L’autonomia ordinaria è di circa dodici ore, ma il rifornimento in volo permette di prolungare considerevolmente la missione.

Nato durante la Guerra fredda, l’E-4B conserva ancora oggi un ruolo fondamentale nella strategia di deterrenza americana: dimostrare che nemmeno un attacco devastante contro i centri decisionali degli Stati Uniti sarebbe necessariamente sufficiente a interrompere la catena di comando.

Ma Washington ha già programmato la sostituzione della flotta con una nuova generazione di velivoli, nell’ambito del programma Survivable Airborne Operations Center, affidato a Sierra Nevada Corporation con un contratto dal valore potenziale di circa 13 miliardi di dollari. Il completamento è previsto entro il 2036.

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