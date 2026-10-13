Esonerato l’allenatore del Vittoria Calcio, Giancarlo Betta

VITTORIA, 13 Ottobre 2026- Si separano le strade tra l’FC Vittoria ASD e mister Giancarlo Betta. Con una nota ufficiale rilasciata nella giornata di oggi, il club biancorosso ha comunicato la conclusione del rapporto di collaborazione con il tecnico.
Una decisione giunta di comune accordo o a seguito di valutazioni societarie, con cui la dirigenza intende tracciare una nuova rotta per il prosieguo della stagione. Nel comunicato diffuso dalla società, la dirigenza ha voluto esprimere il proprio sincero ringraziamento all’allenatore per il lavoro svolto, evidenziando l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante tutto il suo percorso sulla panchina del Vittoria.
Al termine della nota, l’FC Vittoria ASD ha rivolto a mister Giancarlo Betta i migliori auguri per le sue future esperienze, sia sul piano personale che su quello professionale. Nelle prossime ore si attendono novità sull’iscrizione del nuovo tecnico che prenderà la guida della squadra biancorossa.