  • 13 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Ottobre 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano | Ragusa

Scontro tra auto e autobus sulla Ragusa-Modica: feriti lievi e traffico in tilt

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 13 Ottobre 2026 – Un brutto spavento, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella mattinata di martedì lungo la strada che collega Ragusa e Modica. Nei pressi del bivio per Giarratana, per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità, un’automobile e un autobus si sono scontrati.

L’impatto si è verificato lungo un tratto di strada particolarmente frequentato, soprattutto nelle prime ore del giorno. L’automobile ha riportato evidenti danni nella parte anteriore, mentre il mezzo pesante è rimasto bloccato sulla carreggiata in attesa dei rilievi di rito. A bordo dell’autobus viaggiavano diversi studenti e pendolari diretto verso le rispettive destinazioni.

Scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. I soccorritori si sono subito occupati dei coinvolti: le notizie ufficiali confermano la presenza di alcuni feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno di loro verte in gravi condizioni. Il conducente della vettura è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e individuare le eventuali responsabilità. L’episodio ha inevitabilmente provocato forti rallentamenti al traffico veicolare, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’arteria stradale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube