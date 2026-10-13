Scontro tra auto e autobus sulla Ragusa-Modica: feriti lievi e traffico in tilt

RAGUSA, 13 Ottobre 2026 – Un brutto spavento, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella mattinata di martedì lungo la strada che collega Ragusa e Modica. Nei pressi del bivio per Giarratana, per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità, un’automobile e un autobus si sono scontrati.

L’impatto si è verificato lungo un tratto di strada particolarmente frequentato, soprattutto nelle prime ore del giorno. L’automobile ha riportato evidenti danni nella parte anteriore, mentre il mezzo pesante è rimasto bloccato sulla carreggiata in attesa dei rilievi di rito. A bordo dell’autobus viaggiavano diversi studenti e pendolari diretto verso le rispettive destinazioni.

Scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. I soccorritori si sono subito occupati dei coinvolti: le notizie ufficiali confermano la presenza di alcuni feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno di loro verte in gravi condizioni. Il conducente della vettura è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e individuare le eventuali responsabilità. L’episodio ha inevitabilmente provocato forti rallentamenti al traffico veicolare, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’arteria stradale.

Salva