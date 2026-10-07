Paura in Corso Umberto a Modica: scooter travolge una coppia di pedoni, traffico in tilt

MODICA, 07 Ottobre 2026 – Serata di grande apprensione nel cuore della città: l’incidente è avvenuto intorno alle 19. Un’auto si era fermata per far passare i pedoni, ma lo scooter sopraggiungente non ha evitato l’impatto. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l’episodio si è verificato mentre una coppia stava attraversando la carreggiata in Corso Umberto. La dinamica appare particolarmente insidiosa: un’automobile, come si diceva, si era regolarmente fermata per consentire il passaggio in sicurezza dei due pedoni stranieri, ma il conducente di uno scooter che sopraggiungeva non si sarebbe accorto della manovra di arresto. Il mezzo a due ruote, viaggiando a velocità sostenuta, non è riuscito a frenare in tempo, centrando in pieno i malcapitati. La macchina dei soccorsi si è mossa tempestivamente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha gestito le primissime fasi dell’emergenza, avviato i rilievi di rito indispensabili per accertare le esatte responsabilità e cercato di governare la complessa situazione della viabilità, completamente paralizzata.

Insieme agli agenti è sopraggiunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul posto alle persone coinvolte, per poi disporre il loro immediato trasferimento presso il vicino Ospedale Maggiore-Nino Baglieri per accertamenti e trattamenti più approfonditi. Una donna tedesca (pedone) ha riportato la frattura della gamba. Meno grave l’altro pedone ed il conducente dello scooter.

L’incidente ha inevitabilmente bloccato la circolazione nel centro cittadino, mandando il traffico in tilt per diverso tempo e creando lunghe code lungo una delle arterie principali della città, prima che le forze dell’ordine riuscissero a sgomberare parzialmente l’area e a ripristinare una parvenza di normalità.

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