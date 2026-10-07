POZZALLO, 07 Ottobre 2026 – Ore di profonda apprensione a Pozzallo e nei comuni limitrofi per la scomparsa di Katia Scarso, cinquantenne residente nella zona. Della donna si sono perse le tracce nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre, a partire dalle 13, quando si sono interrotti i contatti.
La famiglia ha formalmente presentato denuncia ai Carabinieri, attivando contestualmente i canali social per diffondere un appello urgente alla cittadinanza, con l’invito a condividere le informazioni soprattutto nelle aree di Pozzallo, Modica, Ispica, Rosolini e nei territori circostanti.
Identikit e dettagli utili per il riconoscimento
Nome e cognome: Katia Scarso
Età: 50 anni
Luogo della scomparsa: Pozzallo (zona centrale)
Orario dell’ultimo contatto: 7 ottobre, ore 13:00
Abbigliamento: Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloni neri e scarpe nere.
Contrassegni e descrizione fisica:
Altezza pari a circa 1,62 metri.
Capelli castani e ricci, solitamente portati legati.
Presenza di un tatuaggio sull’avambraccio.
Chiunque avesse notato la donna o fosse in possesso di notizie utili al suo ritrovamento è invitato a contattare tempestivamente i familiari o le autorità competenti al numero telefonico 334 764 7977.
Apprensione a Pozzallo per la scomparsa di Katia Scarso: appello urgente della famiglia
POZZALLO, 07 Ottobre 2026 – Ore di profonda apprensione a Pozzallo e nei comuni limitrofi per la scomparsa di Katia Scarso, cinquantenne residente nella zona. Della donna si sono perse le tracce nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre, a partire dalle 13, quando si sono interrotti i contatti.
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