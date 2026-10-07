Trionfo rossoblù in Coppa Italia: il Modica Calcio travolge l’Avola con un rotondo 0-4

COPPA ITALIA SERIE D

AVOLA 0

MODICA 4

AVOLA, 07 Ottobre 2026 – Una prova di forza, personalità e concretezza travolgente. Il Modica Calcio sbanca Avola con un nettissimo 0-4 e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia, regalando una serata da incorniciare ai propri tifosi. La formazione rossoblù ha dominato il rettangolo verde dal primo all’ultimo minuto, mostrando una superiorità netta e chiudendo la pratica con una goleada firmata da quattro marcatori diversi. A spianare la strada ci ha pensato Castillo, abile a sbloccare il match e a indirizzarlo sui binari giusti. Il raddoppio porta la firma di Reinero, autore di una rete che ha tagliato le gambe ai padroni di casa. Nella ripresa il Modica non ha tolto il piede dall’acceleratore: prima Kljajic ha calato il tris con una giocata di grande opportunismo, poi nel finale Aprile ha firmato il definitivo poker che ha chiuso i conti. Un successo rotondo che vale la qualificazione e manda un segnale forte a tutto il campionato, confermando l’ottimo momento di forma della squadra.

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