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ChocoModica 2026 non si farà. Nessun accordo, nessun evento

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Questa volta non ci sarà nessuna proroga e nessun “ci stiamo lavorando”. ChocoModica 2026 non si farà.
Niente accordo, niente fumata bianca, anzi: la fumata è nera, nerissima. Come il futuro.
Un futuro che, stando alle parole affidate ai social dalla Sindaca Maria Monisteri, sarà tutto da scrivere.
“Valuteremo seriamente il da farsi – ha scritto la Sindaca – a cominciare dalla possibilità se continuare o meno il rapporto di collaborazione con il consorzio o aprire a nuove e importanti rapporti per valorizzare il cioccolato”.

Prima Eurochocolate e poi, in maniera molto ridimensionata ChocoModica, sono state molto più di una manifestazione. Hanno trasformato il centro storico in un laboratorio a cielo aperto. Hanno portato visitatori, riempito strade, botteghe e strutture ricettive fuori dai periodi di punta. Hanno raccontato al mondo un prodotto, che rende Modica riconoscibile ben oltre i confini regionali e nazionali.

Il vero problema non è l’assenza, ma la mancata intesa
Un evento può saltare per molte ragioni, e nessuno pretende che un evento si faccia a ogni costo. Ma qui il nodo è un altro: la mancanza di un accordo.
Quando due o più parti non riescono a sedersi allo stesso tavolo per un prodotto che è patrimonio comune, a perdere non è chi ha ragione o torto.
A perdere è Modica. Perdono i produttori, che avevano in questa occasione una vetrina nazionale.
Perdono i commercianti e chi lavora nell’accoglienza.
Perde una città che sul cioccolato ha costruito parte della propria identità e della propria economia.

Un prodotto che merita ben altro
Il cioccolato di Modica non ha bisogno di essere inventato. Ha storia, ha un metodo riconoscibile, ha un marchio che lo tutela, ha una reputazione che viaggia ben oltre i confini siciliani.
Ha bisogno di essere valorizzato, programmato, sostenuto.
Non di rincorse dell’ultimo minuto, tavoli che si rompono o decisioni che arrivano quando i tempi sono già stretti.

Chi ama questa città, e chi di questo prodotto vive, si aspetta altro: una visione condivisa, regole chiare, una regia stabile, la capacità di mettere da parte le divergenze quando in gioco c’è qualcosa di più grande delle singole posizioni.

E adesso?
Resta una domanda, e riguarda tutti: che cosa si farà per evitare che l’assenza del 2026 diventi un’abitudine?
Servono risposte, e in fretta.
Serve capire che cosa si è inceppato e se esistono margini per ripartire con un progetto nuovo, più solido, costruito per tempo e con tutti gli attori coinvolti.

Il cioccolato di Modica ha aspettato secoli di storia per arrivare dov’è.
Non può permettersi che sia la politica o la burocrazia a fargli perdere terreno.

Modica merita ben altro. E il suo cioccolato, ancora di più.

© Riproduzione riservata

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