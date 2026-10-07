Comiso torna capitale della pace: a 45 anni dalla prima marcia, una nuova mobilitazione contro il riarmo

Comiso, 07 ottobre 2026 – Il 10 e 11 ottobre Comiso si prepara a riaffermare la propria vocazione pacifista, ospitando una due giorni di iniziative destinate a far riflettere sul dramma dei conflitti globali e sull’urgenza della diplomazia. L’evento richiama l’eredità storica dell’11 ottobre 1981, quando la celebre “Marcia dei Trentamila” si oppose all’installazione dei missili Cruise nella locale base Nato. Il programma si aprirà sabato 10 ottobre con la presentazione del progetto “Cantiere Per la Pace”, un pomeriggio di testimonianze, interventi ed esperienze internazionali che puntano a dimostrare come la pace sia un’alternativa concreta e percorribile rispetto alla rassegnazione della guerra. Domenica 11 ottobre si terrà invece la nuova marcia, un cammino simbolico e d’azione che partirà dall’ingresso dell’ex Base Nato per raggiungere il centro storico di Comiso. Alla manifestazione prenderanno parte associazioni, attivisti del territorio e rappresentanti di diverse fedi religiose. Tra i momenti più toccanti del corteo, gli studenti dell’Istituto “La Pira” di Pozzallo porteranno un sudario recante i nomi dei 18.500 bambini vittime del conflitto a Gaza. In un contesto globale segnato da quasi cento guerre attive e da una preoccupante corsa al riarmo, gli organizzatori lanciano un appello alla responsabilità collettiva: far crescere una rete attiva per il disarmo, la tutela dei diritti umani e la custodia del pianeta, rifiutando la logica che considera la guerra inevitabile.

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